"Арсенал" забил трижды за пять минут, но упустил победу. Обзор матча с "Ливерпулем"

Центральный матч 19 тура чемпионата Англии полностью оправдал ожидания болельщиков. Лондонский Арсенал и Ливерпуль выдали фантастическую рубку с шестью забитыми голами, но так и не сумели определить, кто же все-таки сильнее.

Счет в матче открыли гости – свой шанс реализовал Фелипе Коутиньо. После перерыва Мохамед Салах удвоил преимущество команды Юргена Клоппа.

Казалось, судьба поединка решена, но "канониры" так просто сдаваться не собирались. Более того, за следующие пять минут лондонцы трижды расписались в воротах Симона Миньоле – поочередно это сделали Алексиси Санчес, Гранит Джака и Месут Озил.

Но последнее слово в матче все же осталось за гостями. Роберто Фирмино за 20 минут до финального свистка снова восстановил паритет на табло. Больше команд не забивали.

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3

Голы: Санчес (53), Джака (56), Озил (58) – Коутиньо (26), Салах (52), Фирмино (71)

"Арсенал": Чех, Монреаль (Мустафи, 46), Косьельни, Бельерин, Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Озил, Ивоби (Уэлбек, 78), Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт.

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Робертсон, Гомес, Клаван, Мане (Вейналдум, 80), Джан, Фирмино, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 84), Салах, Хендерсон (Милнер, 13).

Предупреждение: Ивоби (58).

Напомним, что в этот уикенд, помимо поединка "Арсенал" – "Ливерпуль", пройдут еще два суперматча. Главное в спорте на выходных: "Реал" примет "Барселону" в Эль-класико, а "Ювентус" сыграет с соперником "Шяхтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов – "Ромой".