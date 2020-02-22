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Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче с "Коньяспором"

22 февраля, 15:25

Для украинского игрока это уже пятый мяч в текущем сезоне

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора". Игрок сборной Украины сделал счет 1:2 в компенсированное к первому тайму время. Украинец воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивании.

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Для украинского форварда этот гол стал пятым в 12 матчах в составе "Кайсериспора". Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2. На 87-й минуте Педро Энрике сравнял счет в матче в поединке чемпионата Турции.

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Ранее мы писали, что "изгой" из "Динамо" продолжает радовать турецкую публику результативными действиями. Форвард Жерсон Родригес отметился голом в матче против "Фенербахче".

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Также мы писали, что бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку. Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано.

Смотрите обзор матча Лиги Европы "Динамо" Киев – "Лугано":

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чемпионат Турции Артем Кравец Кайсериспор

Источник: Сегодня|Спорт

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