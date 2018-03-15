Артем Милевский назвал крысой вратаря "Динамо"

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле уступило римскому "Лацио" – 0:2.

Первый гол киевляне пропустили из-за ошибки голкипера Дениса Бойко. Вратарь неудачно сыграл на выходе во время углового и Лукас Лейва головой отправил мяч в сетку.

Надо сказать, что несмотря на свою ошибку, в дальнейшем Денис исправился и не раз выручал динамовцев в этой встрече.

Тем не менее, бывший форвард "Динамо" Артем Милевский жестко отозвался об игре Бойко.

"Когда крыса в воротах стоит, ничего не будет, удачи Суркис", – написал Милевский на своей странице в соцсетях. На призывы своих читателей прокомментировать "наезд" на вратаря, Милевский так и не объяснил свое высказывание. Сейчас Артем выступает за брестское "Динамо", с которым на днях выиграл Суперкубок Беларуси.

Напомним, что после домашнего поражения "Динамо" завершило выступление в еврокубках. В первой встрече, которая прошла неделю назад в Риме была зафиксирована ничья – 2:2.