Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси

Сегодня, 19:25

В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ

Милевский с трофеем
Милевский с трофеем. Фото: Instagram
Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/abc/690/5c7abc6907b50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/abc/690/5c7abc6907b50.jpg Футбол В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ

Второй год подряд "Динамо" Брест побеждает в Суперкубке Беларуси. И снова брестский клуб обыгрывает самую титулованную команду страны борисовский БАТЭ. Поединок прошел в Минске и завершился победой "Динамо" со счетом – 3:1. На 40-й минуте динамовец Лаптев открыл счет. Но БАТЭ быстро отыгрался, с пенальти отличился Мукам (49-я минута). Снова "Динамо" вышло вперед на 74-й минуте, когда Филипович поразил собственные ворота. А точку в матче поставил на 80-й Савицкий.

Таким образом, для брестчан этот трофей стал пятым в истории. Ранее они выигрывали Кубок Беларуси в 2007, 2017 и 2018 годах.  Также "Динамо" является обладателем Суперкубка Беларуси 2018 и 2019 годах.

К сегодняшней победе "Динамо" причастны и трое украинцев. Полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский отыграли весь матч. А нападающий Алексей Хобленко вышел на замену на 81-й минуте. Милевский, кстати, отметился желтой карточкой за потасовку в первом тайме.

Обзор матча за Суперкубок Беларуси:

Ранее Артем Милевский рассказал о конфликте с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом. "Для меня дорога в "Динамо" закрыта", – заявил Милевский. 

Как Артем Милевский пропил свой успех:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суперкубок, Артем Милевский, БАТЭ, Александр Нойок, Динамо Брест, Алексей Хобленко

Вы сейчас просматриваете новость " Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушку, с которой был секс у Милевского, поздравили "Сталлоне" и "Брюс Уиллис"

21 февраля, 16:44

У бывшей подруги Мили – день рождения. Валерия Крук о секретах успеха: "Качание влагалищных мышц – ни при чем"

Милевский рассказал о сексе с Кульбабой, с которой встречается другой экс-динамовец Яковенко

19 февраля, 20:07

Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка"

"Геи? Так себе. Не очень, если честно": Милевский – о холодке после общения с секс-меньшинствами

18 февраля, 16:23

Известный футболист рассказал, как ему игралось в "Динамо" с партнером, которого подозревали в нетрадиционной ориентации

Артем Милевский вернулся в "Динамо" в свой день рождения

12 января, 11:10

Украинский нападающий продолжит карьеру в белорусском "Динамо-Брест"

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

Украинцев просят временно не ездить в Беларусь: названа причина

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Загрузка...

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото