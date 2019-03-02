Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси

В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ

Милевский с трофеем. Фото: Instagram

Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/abc/690/5c7abc6907b50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/abc/690/5c7abc6907b50.jpg 2019-03-02T19:25:12+02:00 Футбол В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ

Второй год подряд "Динамо" Брест побеждает в Суперкубке Беларуси. И снова брестский клуб обыгрывает самую титулованную команду страны борисовский БАТЭ. Поединок прошел в Минске и завершился победой "Динамо" со счетом – 3:1. На 40-й минуте динамовец Лаптев открыл счет. Но БАТЭ быстро отыгрался, с пенальти отличился Мукам (49-я минута). Снова "Динамо" вышло вперед на 74-й минуте, когда Филипович поразил собственные ворота. А точку в матче поставил на 80-й Савицкий.

Таким образом, для брестчан этот трофей стал пятым в истории. Ранее они выигрывали Кубок Беларуси в 2007, 2017 и 2018 годах. Также "Динамо" является обладателем Суперкубка Беларуси 2018 и 2019 годах.

К сегодняшней победе "Динамо" причастны и трое украинцев. Полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский отыграли весь матч. А нападающий Алексей Хобленко вышел на замену на 81-й минуте. Милевский, кстати, отметился желтой карточкой за потасовку в первом тайме.

Обзор матча за Суперкубок Беларуси:

Ранее Артем Милевский рассказал о конфликте с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом. "Для меня дорога в "Динамо" закрыта", – заявил Милевский.

Как Артем Милевский пропил свой успех:

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