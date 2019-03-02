Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси
В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ
Второй год подряд "Динамо" Брест побеждает в Суперкубке Беларуси. И снова брестский клуб обыгрывает самую титулованную команду страны борисовский БАТЭ. Поединок прошел в Минске и завершился победой "Динамо" со счетом – 3:1. На 40-й минуте динамовец Лаптев открыл счет. Но БАТЭ быстро отыгрался, с пенальти отличился Мукам (49-я минута). Снова "Динамо" вышло вперед на 74-й минуте, когда Филипович поразил собственные ворота. А точку в матче поставил на 80-й Савицкий.
Таким образом, для брестчан этот трофей стал пятым в истории. Ранее они выигрывали Кубок Беларуси в 2007, 2017 и 2018 годах. Также "Динамо" является обладателем Суперкубка Беларуси 2018 и 2019 годах.
К сегодняшней победе "Динамо" причастны и трое украинцев. Полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский отыграли весь матч. А нападающий Алексей Хобленко вышел на замену на 81-й минуте. Милевский, кстати, отметился желтой карточкой за потасовку в первом тайме.
Обзор матча за Суперкубок Беларуси:
Ранее Артем Милевский рассказал о конфликте с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом. "Для меня дорога в "Динамо" закрыта", – заявил Милевский.
Как Артем Милевский пропил свой успех:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девушку, с которой был секс у Милевского, поздравили "Сталлоне" и "Брюс Уиллис"
У бывшей подруги Мили – день рождения. Валерия Крук о секретах успеха: "Качание влагалищных мышц – ни при чем"
"Геи? Так себе. Не очень, если честно": Милевский – о холодке после общения с секс-меньшинствами
Известный футболист рассказал, как ему игралось в "Динамо" с партнером, которого подозревали в нетрадиционной ориентации