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Ассист Романа Безуса не помог "Генту" в поединке с "Ромой"

27 февраля, 22:02

Команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с "Гентом" в Лиге Европы

"Рома" в гостях сыграла вничью с "Гентом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. За римлян отличился Джастин Клюйверт. В составе бельгийской команды забил Джонатан Дэвид после голевой передачи от Романа Безуса. Напомним, что первая половина противостояния в Риме завершилась минимальной победой команды Фонсеки.

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Голы: 1:0 – 25 Дэвид, 1:1 – 29 Клюйверт.

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"Гент" – Камински, Кастро-Монтес, Мохаммади, Нгаде-Нгаджуи, Пластун (Ньянгбо, 80), Безус (Чакветадзе, 66), Оджиджа-Офоэ, Кумс, Овусу, Дэвид, Депуатр (Квилитая, 66).

"Рома" – Лопес, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67), Коларов, Кристанте, Мхитарян, Карлес Перес (Вильяр, 83), Верету (Фасио, 78), Клюйверт, Джеко.

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Предупреждения: Безус (28), Верету (42), Депуатр (50), Спинаццола (62), Кумс (83), Мохаммади (90), Оджиджа-Офоэ (90).

Также мы рассказывали, что букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" и "Бенфика" играли между собой неделю назад:

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Лига Европы Рома Италия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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