Ассистент Моуринью рулит: обзор победы Шотландии над Кипром в отборе Евро-2020

Сборная Шотландии догнала по очкам россиян, забив победный мяч киприотам за минуту до конца основного времени

Шотландия - Кипр - 2:1. Фото: Getty Images

Сборная Шотландии вернулась в борьбу за путевку в финальную часть Евро-2020, обыграв на своем поле Кипр со счетом 2:1. Шотландская команда, возглавляемая бывшим ассистентом Жозе Муоринью по "Челси" Стивом Кларком, вырвала три очка в драматическом стиле. Победный мяч в ворота киприотов был забит хозяевами поля за минуту до конца основного времени. Таким образом после трех туров у Шотландии такое же количество очков, что и у России - шесть. Лидирует в этой группе Бельгия.

Обзор матча Шотландия - Кипр (2:1)

Шотландия - Кипр – 2:1

Голы: Робертсон (61), Берк (89) - Кусулос (87)

Робертсон (61), Берк (89) - Кусулос (87) Шотландия: Маршалл, Маккенна, О’Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклин, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрэйзер, Макгинн (Мактомини, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест

Маршалл, Маккенна, О’Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклин, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрэйзер, Макгинн (Мактомини, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест Кипр: Пардо, Иоанну, Лайфис, Кусулос, Маргаса, Эфрем, Артиматас, Макрис (Питтас, 80), Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, 70), Сотериу

Пардо, Иоанну, Лайфис, Кусулос, Маргаса, Эфрем, Артиматас, Макрис (Питтас, 80), Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, 70), Сотериу Предупреждения: Макгрегор – Иоанну, Артиматас

Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I

N ГРУППА I И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 3 3 0 0 8-1 9 2 РОССИЯ 3 2 0 1 14-3 6 3 ШОТЛАНДИЯ 3 2 0 1 4-4 6 4 КИПР 3 1 0 2 6-4 3 5 КАЗАХСТАН 3 1 0 2 3-7 3 6 САН-МАРИНО 3 0 0 3 0-16 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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