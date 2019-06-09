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Ассистент Моуринью рулит: обзор победы Шотландии над Кипром в отборе Евро-2020

9 июня, 10:09

Сборная Шотландии догнала по очкам россиян, забив победный мяч киприотам за минуту до конца основного времени

Шотландия - Кипр - 2:1
Шотландия - Кипр - 2:1. Фото: Getty Images

Сборная Шотландии вернулась в борьбу за путевку в финальную часть Евро-2020, обыграв на своем поле Кипр со счетом 2:1. Шотландская команда, возглавляемая бывшим ассистентом Жозе Муоринью по "Челси" Стивом Кларком, вырвала три очка в драматическом стиле. Победный мяч в ворота киприотов был забит хозяевами поля за минуту до конца основного времени. Таким образом после трех туров у Шотландии такое же количество очков, что и у России - шесть. Лидирует в этой группе Бельгия.

Обзор матча Шотландия - Кипр (2:1)

  • Шотландия - Кипр – 2:1
  • Голы: Робертсон (61), Берк (89) - Кусулос (87)
  • Шотландия: Маршалл, Маккенна, О’Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклин, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрэйзер, Макгинн (Мактомини, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест
  • Кипр: Пардо, Иоанну, Лайфис, Кусулос, Маргаса, Эфрем, Артиматас, Макрис (Питтас, 80), Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, 70), Сотериу
  • Предупреждения: Макгрегор – Иоанну, Артиматас

    Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I

    N

    ГРУППА I

    		ИВНПМО
    1БЕЛЬГИЯ33008-19
    2РОССИЯ320114-36
    3ШОТЛАНДИЯ32014-46
    4КИПР31026-43
    5КАЗАХСТАН31023-73
    6САН-МАРИНО30030-160

    Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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    Тег сборная Шотландии, Евро-2020, сборная Кипра

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