Ассистент Моуринью рулит: обзор победы Шотландии над Кипром в отборе Евро-2020
Сборная Шотландии догнала по очкам россиян, забив победный мяч киприотам за минуту до конца основного времени
Сборная Шотландии вернулась в борьбу за путевку в финальную часть Евро-2020, обыграв на своем поле Кипр со счетом 2:1. Шотландская команда, возглавляемая бывшим ассистентом Жозе Муоринью по "Челси" Стивом Кларком, вырвала три очка в драматическом стиле. Победный мяч в ворота киприотов был забит хозяевами поля за минуту до конца основного времени. Таким образом после трех туров у Шотландии такое же количество очков, что и у России - шесть. Лидирует в этой группе Бельгия.
Обзор матча Шотландия - Кипр (2:1)
- Шотландия - Кипр – 2:1
- Голы: Робертсон (61), Берк (89) - Кусулос (87)
- Шотландия: Маршалл, Маккенна, О’Доннелл, Малгрю, Робертсон, Маклин, Макгрегор (Армстронг, 88), Фрэйзер, Макгинн (Мактомини, 79), Брофи (Берк, 73), Форрест
- Кипр: Пардо, Иоанну, Лайфис, Кусулос, Маргаса, Эфрем, Артиматас, Макрис (Питтас, 80), Иоанну (Георгиу, 66), Шполярич (Кости, 70), Сотериу
- Предупреждения: Макгрегор – Иоанну, Артиматас
Отбор Евро-2020. Турнирная таблица в группе I
|N
ГРУППА I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|1
|14-3
|6
|3
|ШОТЛАНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|4
|КИПР
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|5
|КАЗАХСТАН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|6
|САН-МАРИНО
|3
|0
|0
|3
|0-16
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ассистент Моуринью рулит: обзор победы Шотландии над Кипром в отборе Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бельгия забила три "сухих" мяча украинскому вратарю в отборе Евро-2020
Команда братьев Азаров, разгромив в родных стенах сборную Казахстана, оторвалась на три очка от россиян