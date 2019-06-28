Ассистент нового наставника "Шахтера": "Я давно хотел работать с командой уровня Лиги чемпионов"
Португальский специалист поделился первыми впечатлениями после переезда в Украину
Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру Жоау Брандау рассказал о карьере до переезда в Украину и обязанностях в команде. С приходом нового тренерского штаба у "горняков" изменился тренировочный процесс – Брандау заявляет: цель тренировки – подготовить игру. Чем больше эти вещи будут схожи, тем лучше.
- Жоау, расскажите о вашем футбольном пути.
- Начал карьеру в 20 лет, когда учился. Тренировал в системе "Порту" – в академии, дубле и первой команде. Также, помимо своей основной деятельности, четыре года работал в других клубах. С "Академикой" из Коимбры выиграл Кубок Португалии, позже вернулся в дубль "Порту", где с мистером Каштру мы стали чемпионами во второй лиге.
- Вы добились хороших результатов с "Порту" U19 в Юношеской лиге УЕФА, а в "Шахтере" много молодых футболистов. Вам помогут эти знания?
- Да, несомненно. Опыт работы со всеми возрастами без исключения позволяет мне понимать абсолютно каждый этап, который они прошли до сегодняшнего дня, включая высокий уровень, поскольку я также был и в первом составе "Порту".
- В минувшем сезоне вы трудились в "Порту Б". Как восприняли предложение Луиша Каштру перейти в "Шахтер"?
- Фантастически! Это то, чего я хотел довольно давно, – работать с командой уровня Лиги чемпионов, как "Шахтер". Новый вызов очень мотивирует.
- Вы никогда не тренировали за пределами Португалии. Здесь другие язык и культура. Не боитесь сложностей?
- Нет. Я через многое прошел в жизни, в семье… Вообще, у людей есть такие силы, о которых мы даже не знаем.
- За какое направление отвечаете в тренерском штабе "Шахтера"?
- Прежде всего, я ассистент Луиша Каштру. Функции разные: планирование тренировок, сбор всех данных, важных на сегодня в футболе. Стараюсь фильтровать информацию и передавать Мистеру. Это сведения о нашей команде – физические, технические, тактические, анализ игры.
- Мы обратили внимание на интересную особенность начала сбора: мало беговой работы, нет фитнеса и тренажерного зала, но занятия уже с первых дней очень интенсивные…
- Цель тренировки – подготовить игру. Чем больше эти вещи будут схожи, тем лучше. Тогда футболисты будут хорошо готовы. Каждый день мы отрабатываем специфические вещи – микро и макро.
- Игрокам нравятся сессии с мячом?
- Специфические тренировки и занятия с мячом разнятся. Конечно, можно поставить центрального защитника бить по воротам, но мы хотим отработать с мячом другие ситуации. Нападающий выполняет специфическую работу в рамках своей позиции, а центральный защитник – такую же в линии обороны.
- Какие у вас первые впечатления от организации в "Шахтере" и того, как команда принимает ваши идеи?
- Футболисты здесь высочайшего уровня. Мы прекрасно понимаем, почему за последние годы был достигнут успех. А организация стала для меня приятным сюрпризом. С учетом того, что "Шахтер" играет далеко от своего родного города, у него сильная и развитая структура.
- Каковы ваши цели и мечты в футболе, в клубе?
- Жизнь порой заставляет нас идти тем путем, о котором мы даже не думали. Нужно всегда быть готовым к вызовам. Главная задача – помогать "Шахтеру" и Луишу Каштру.
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