Ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов 2019 года

В опросе приняли участие 331 журналист из 102 стран мира

Лионель Месси / Фото: Getty Images

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Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучших спортсменов в 2019 году. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года, а американская гимнастка Симона Байлз – спортсменкой года.

В опросе 331 журналиста из 102 стран мира титулованный футболист набрал 13,11% голосов, опередив легкоатлета Элиуда Кипчоге из Кении (12,01%) и испанского теннисиста Рафаэля Надаля (9,38%).

В опросе AIPS на звание лучшей спортсменки американская футболистка Меган Рапино набрала 13,51% голосов, но этого было недостаточно для победы, у американской гимнастки Симоны Байлз 15,04% голосов. Напомним, что легендарная гимнастка не стала защищать брата, подозреваемого в тройном убийстве. Симона Байлз, на счету которой четыре олимпийских "золота", высказалась о последствиях кровавой вечеринки.

Ранее мы писали, что Месси вошел в сборную всех времен и народов по версии AS. К слову, в "команду мечты" не попал главный конкурент аргентинца на мировую корону Криштиану Роналду.

Также сообщалось, что Месси лишь в одном году из десяти предыдущих не сумел забить 50 голов. При этом, в свой лучший год аргентинец наколотил 91 мяч.

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