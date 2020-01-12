"Астон Вилла" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии

"МанСити" борется за второе место в АПЛ / Фото: Reuters

В 22-м туре чемпионата Англии сыграли восемь матчей из десяти. В воскресенье, 12 января, проходят еще два поединка Премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Сити" встречается в Бирмингеме с "Астон Виллой". Начало встречи на стадионе "Вилла Парк" – 19:30 по киевскому времени. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча с комментариями, фото и видео.

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

Однозначным фаворитом дуэли является команда украинца Александра Зинченко. "МанСити" занимает третью строчку и имеет шанс подняться на вторую. Ведь накануне "Лестер" неожиданно оступился, проиграв дома "Саутгемптону". К слову, смотрите результаты 22 тура чемпионата Англии и турнирную таблицу. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от "лис" на одно очко, проведя на матч меньше.

Наш соотечественник восстановился от травмы, появился в стартовом составе "горожан" и даже забил первый мяч в сезоне – в Кубке Англии. Правда, на дерби Манчестера в прошлой игре полуфинала Кубка лиги Зинченко в заявку не попал. Вспомним, как "МанСити" с украинцем выигрывал в Лиге чемпионов у хорватского "Динамо"

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В этом году "МанСити" в чемпионате сыграл на своем стадионе в первый день 2020 года. Благодаря голу бразильца Жезуса хозяева победили "Эвертон" со счетом 2:1. А вот в последнем выездном поединке уступили "Вулверхэмптону" со счетом 2:3.

Смотрите и читайте, как "Ливерпуль" обыгрывал "Тоттенхэм" и отдалился от "Лестера" и "Манчестер Сити".

"Астон Вилла" отчаянно борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда Дина Смита в минувшем туре выиграла в гостях у "Бернли" – 2:1. А до этого была разбита на выезде конкурентом за место под солнцем – "Уотфордом" (0:3). А еще раньше проиграла дома середнякам из "Саутгемптона" – 1:3. Смотрите обзор матча на "Вилла Парк".

Интересно, что, несмотря на свой скромный статус, "Астон Вилла" продолжает борьбу в Кубке лиги. Причем в среду бирмингемцы сыграли в гостях вничью 1:1 со второй командой АПЛ – "Лестером".

Ситуация для "Астон Виллы" осложнилась тем, что сразу два основных игрока, Том Хитон и Уэсли Мораес, получили серьезные травмы и выбыли до конца сезона.

Очные встречи. В шести из последних противостояний "Манчестер Сити" побеждал "Астон Виллу". При этом также в шести встречах из семи "горожане" не пропускали мячи. Зато в трех последних матчах парни Гвардиолы отгружали оппоненту не меньше трех.

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