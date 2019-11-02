"Астон Вилла" попробует отобрать очки у "Ливерпуля" и другие поединки в Англии

В 11-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сыграет с "Борнмутом" на выезде, "Арсенал" примет "Вулверхэмптон".
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Позже "Ливерпуль" проведет гостевой матч с "Астон Виллой", а "Ман Сити" примет "Саутгемптон". Также свои поединки проведут "Лестер", который сыграет с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" – с "Тоттенхэмом".
2 ноября, суббота
14:30 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Арсенал" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Астон Вилла" – "Ливерпуль"
17:00 "Брайтон" – "Норвич"
17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Бернли"
17:00 "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"
17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл"
19:30 "Уотфорд"– "Челси"
3 ноября, воскресенье
16:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"
18:30 "Эвертон" – "Тоттенхэм"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|10
|9
|1
|0
|23-8
|28
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|10
|7
|1
|2
|32-9
|22
|3
|ЛЕСТЕР
|10
|6
|2
|2
|25-8
|20
|4
|ЧЕЛСИ
|10
|6
|2
|2
|23-16
|20
|5
|АРСЕНАЛ
|10
|4
|4
|2
|15-14
|16
|6
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|7
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|10
|3
|4
|3
|13-10
|13
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|10
|3
|4
|3
|9-8
|13
|9
|БОРНМУТ
|10
|3
|4
|3
|13-13
|13
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|10
|3
|4
|3
|12-14
|13
|11
|ТОТТЕНХЭМ
|10
|3
|3
|4
|16-15
|12
|12
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|10
|2
|6
|2
|13-13
|12
|13
|БЕРНЛИ
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|14
|БРАЙТОН
|10
|3
|3
|4
|12-14
|12
|15
|АСТОН ВИЛЛА
|10
|3
|2
|5
|15-16
|11
|16
|ЭВЕРТОН
|10
|3
|1
|6
|10-16
|10
|17
|НЬЮКАСЛ
|10
|2
|3
|5
|6-15
|9
|18
|САУТГЕМПТОН
|10
|2
|2
|6
|9-25
|8
|19
|НОРВИЧ
|10
|2
|1
|7
|11-24
|7
|20
|УОТФОРД
|10
|0
|5
|5
|5-21
|5
Смотрите, как в прошлом чемпионате "Эвертон" громил "Манчестер Юнайтед" – 4:0
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