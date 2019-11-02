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"Астон Вилла" попробует отобрать очки у "Ливерпуля" и другие поединки в Англии

2 ноября, 10:50

Все о матчах 11-го тура АПЛ

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" / Фото: Twitter

В 11-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сыграет с "Борнмутом" на выезде, "Арсенал" примет "Вулверхэмптон".

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Позже "Ливерпуль" проведет гостевой матч с "Астон Виллой", а "Ман Сити" примет "Саутгемптон". Также свои поединки проведут "Лестер", который сыграет с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" – с "Тоттенхэмом".

2 ноября, суббота

14:30 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

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17:00 "Астон Вилла" – "Ливерпуль"

17:00 "Брайтон" – "Норвич"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Бернли"

17:00 "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

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17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл"

19:30 "Уотфорд"– "Челси"

3 ноября, воскресенье

16:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"

18:30 "Эвертон" – "Тоттенхэм"

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ1091023-828
2МАНЧЕСТЕР СИТИ1071232-922
3ЛЕСТЕР1062225-820
4ЧЕЛСИ1062223-1620
5АРСЕНАЛ1044215-1416
6КРИСТАЛ ПЭЛАС1043310-1215
7МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1034313-1013
8ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД103439-813
9БОРНМУТ1034313-1313
10ВЕСТ ХЭМ1034312-1413
11ТОТТЕНХЭМ1033416-1512
12ВУЛВЕРХЭМПТОН1026213-1312
13БЕРНЛИ1033414-1512
14БРАЙТОН1033412-1412
15АСТОН ВИЛЛА1032515-1611
16ЭВЕРТОН1031610-1610
17НЬЮКАСЛ102356-159
18САУТГЕМПТОН102269-258
19НОРВИЧ1021711-247
20УОТФОРД100555-215

Смотрите, как в прошлом чемпионате "Эвертон" громил "Манчестер Юнайтед" – 4:0

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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