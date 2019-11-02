"Астон Вилла" попробует отобрать очки у "Ливерпуля" и другие поединки в Англии

Все о матчах 11-го тура АПЛ

"Ливерпуль" / Фото: Twitter

В 11-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сыграет с "Борнмутом" на выезде, "Арсенал" примет "Вулверхэмптон".

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Позже "Ливерпуль" проведет гостевой матч с "Астон Виллой", а "Ман Сити" примет "Саутгемптон". Также свои поединки проведут "Лестер", который сыграет с "Кристал Пэлас", а "Эвертон" – с "Тоттенхэмом".

2 ноября, суббота

14:30 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

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17:00 "Астон Вилла" – "Ливерпуль"

17:00 "Брайтон" – "Норвич"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Бернли"

17:00 "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл"

19:30 "Уотфорд"– "Челси"

3 ноября, воскресенье

16:00 "Кристал Пэлас" – "Лестер"

18:30 "Эвертон" – "Тоттенхэм"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 10 9 1 0 23-8 28 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 10 7 1 2 32-9 22 3 ЛЕСТЕР 10 6 2 2 25-8 20 4 ЧЕЛСИ 10 6 2 2 23-16 20 5 АРСЕНАЛ 10 4 4 2 15-14 16 6 КРИСТАЛ ПЭЛАС 10 4 3 3 10-12 15 7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 10 3 4 3 13-10 13 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 10 3 4 3 9-8 13 9 БОРНМУТ 10 3 4 3 13-13 13 10 ВЕСТ ХЭМ 10 3 4 3 12-14 13 11 ТОТТЕНХЭМ 10 3 3 4 16-15 12 12 ВУЛВЕРХЭМПТОН 10 2 6 2 13-13 12 13 БЕРНЛИ 10 3 3 4 14-15 12 14 БРАЙТОН 10 3 3 4 12-14 12 15 АСТОН ВИЛЛА 10 3 2 5 15-16 11 16 ЭВЕРТОН 10 3 1 6 10-16 10 17 НЬЮКАСЛ 10 2 3 5 6-15 9 18 САУТГЕМПТОН 10 2 2 6 9-25 8 19 НОРВИЧ 10 2 1 7 11-24 7 20 УОТФОРД 10 0 5 5 5-21 5

Смотрите, как в прошлом чемпионате "Эвертон" громил "Манчестер Юнайтед" – 4:0

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