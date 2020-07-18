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"Аталанта" бьет рекорд по забитым мячам, но неожиданно теряет очки в Вероне

18 июля, 23:24

Елена Павлова Елена Павлова

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе гостей

Первая сенсация 34-го тура чемпионата Италии случилась в Вероне, где местный клуб принимала "Аталанту", которая ведет борьбу за второе место Серии А. Встреча прошла на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" и завершилась неожиданной потерей очков для команды из Бергамо – 1:1. Ранее мы сообщали, что украинец Малиновский – лучший игрок чемпионата Италии после карантина.

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Первый мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата в начале второго тайма. Спустя девять минут счет сравнял полузащитник "Вероны" Маттео Пессина. Теперь команда Джан Пьеро Гасперини не знает поражений 14 матчей подряд и повторила клубный рекорд, установленный в сезоне-1988/89. Также на счету бергамцев уже 94 забитых мяча в сезоне – так много они раньше никогда не забивали. Украинец Малиновский вышел в основе, но по оценкам провел средний матч.

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После этой ничьей "Аталанта" сравнялась по набранным очкам (71) с "Интером" и отстает от "Ювентуса" на 6 пунктов, но и миланцам и туринцам еще предстоит провести свои матчи 34-го тура Серии А. "Верона" идет на девятом месте.

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Мы также писали, что названа сумма, за которую "Аталанта" расстанется с Малиновским.

Смотрите, как "Аталанта" в прошлом туре переиграла "Брешиа"

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чемпионат Италии Верона Аталанта Руслан Малиновский

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