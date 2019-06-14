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"Аталанта" дает 12 миллионов за игрока сборной Украины, но "Генк" хочет 20

14 июня, 13:53

Итальянский клуб, пробившийся в Лигу чемпионов, сделал предложение по Руслану Малиновскому

Руслан Малиновский в матче против Сербии
Руслан Малиновский в матче против Сербии. Фото: Reuters

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" сделал предложение бельгийскому "Генку" о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Клуб из Бергамо, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, предложил 12 миллионов евро за полузащитника сборной Украины. "Генк" настаивает на 20 миллионах, однако в Бельгию уже отправилась делегация из "Аталанты". По данным бельгийских СМИ, стороны могут договориться на компромиссном варианте суммы трансфера в 15 миллионов. 

По данным бельгийского издания Nieuwsblad, "Генк" предложил Малиновскому новый контракт, в котором существенно увеличил заработную плату украинского футболиста.

Интересно, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Руслана Малиновского в 12,5 миллионов евро.

Отметим, что Руслан Малиновский выиграл "Золотую бутсу". Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком "Генка" в сезоне 2018/19.

Напомним, что в двух последних победных матчах сборной Украины в отборе на Евро-2020 Руслан Малиновский отыграл от свистка до свистка.

Обзор матча Украина – Сербия 5:0

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Тег чемпионат Италии, трансферы, чемпионат Бельгии, Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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