"Аталанта" дает 12 миллионов за игрока сборной Украины, но "Генк" хочет 20

Итальянский клуб, пробившийся в Лигу чемпионов, сделал предложение по Руслану Малиновскому

Руслан Малиновский в матче против Сербии. Фото: Reuters

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" сделал предложение бельгийскому "Генку" о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского. Клуб из Бергамо, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, предложил 12 миллионов евро за полузащитника сборной Украины. "Генк" настаивает на 20 миллионах, однако в Бельгию уже отправилась делегация из "Аталанты". По данным бельгийских СМИ, стороны могут договориться на компромиссном варианте суммы трансфера в 15 миллионов.

По данным бельгийского издания Nieuwsblad, "Генк" предложил Малиновскому новый контракт, в котором существенно увеличил заработную плату украинского футболиста.

Интересно, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Руслана Малиновского в 12,5 миллионов евро.

Отметим, что Руслан Малиновский выиграл "Золотую бутсу". Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком "Генка" в сезоне 2018/19.

Напомним, что в двух последних победных матчах сборной Украины в отборе на Евро-2020 Руслан Малиновский отыграл от свистка до свистка.

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