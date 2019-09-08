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"Аталанта" и "Манчестер Сити" отпраздновали победу сборной Украины

8 сентября, 09:55

В клубах поздравили Малиновского и Зинченко

Зинченко положил начало разгрому Литвы

Зинченко положил начало разгрому Литвы / Фото: Reuters

Сборная Украины в пятом туре группового этапа отбора на Евро-2020 уверенно на классе разгромила Литву – 3:0. Мы вели онлайн матча Литва – Украина на нашем сайте.

Забитые мячи Александра Зинченко и Руслана Малиновского в поединке отбора на Евро-2020 против Литвы не остались незамеченными в их зарубежных клубах.

После матча Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси, футболист сделал громкое заявление после 3:0 в Вильнюсе. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны"

Так, "Манчестер Сити" и "Аталанта" поздравили своих украинских футболистов с успехом.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Кроме того, после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята.

Смотрите, как Украина обыгрывала Литву

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Манчестер Сити Аталанта Руслан Малиновский Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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