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"Аталанта" – "Интер": где смотреть матч Малиновского за "серебро" чемпионата Италии

1 августа, 17:32

Олег Люлька Олег Люлька

Полный список трансляций субботнего поединка Серии А в Бергамо и котировки на победителя

В субботу, 1 августа, в Бергамо состоится матч последнего тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Интером", в котором определится обладатель второго места. Напомним, чемпионом досрочно стал "Ювентус". Поединок на "Гевисс Стэдиум" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете. Смотреть "Аталанта" – "Интер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Напомним, что перед последним туром в турнирной таблице чемпионата Италии второе место занимает "Интер", на очко от него отстают "Аталанта" украинца Руслана Малиновского и "Лацио". Если "Интер" выигрывает сегодня, "серебро" достанется ему. Если выигрывает "Аталанта", серебряной станет она. Если же соперники сыграют вничью, то "серебро" уйдет к "Лацио" при условии, что эта команда одолеет на выезде немотивированный "Наполи".

Букмекеры о матче "Аталанта" – "Интер". Букмекеры с небольшим преимуществом отдают статус фаворита "Аталанте": коэффициент на победу команды Джанпьеро Гасперини – 2.57, на ничью – 3.80, на победу "Интера" – 2.75. В процентном соотношении вероятность исхода следующая: 38% выигрыш "Аталанты", 26% ничья, 36% выигрыш "Интера".

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Кстати, украинец Руслан Малиновский является третьим претендентом на гол в составе "Аталанты" после Сапаты и Гомеса. Коэффициент на то, что наш полузащитник отличится голом, составляет 2.80.

Смотрите, как забивает Малиновский

Кто покажет матч "Аталанта" – "Интер"

  • Суббота, сервис Oll.TV, 21:45, Live
  • Суббота, канал "Футбол 1", 21:45, Live
  • Воскресенье, канал "Футбол 2", 09:25, повтор
  • Воскресенье, канал "Футбол 1", 13:50, повтор

Отметим, что ранее Иммобиле заполучил "Золотую бутсу" лучшего бомбардира Европы. Форвард "Лацио" выиграл снайперскую гонку у Криштиану Роналду.

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чемпионат Италии где смотреть Интер Италия Аталанта котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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