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"Аталанта" – "Лацио": онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

24 июня, 11:59

Олег Люлька Олег Люлька

Мультимедийная трансляция поединка команды Руслана Малиновского против претендента на итальянское чемпионство

В среду, 24 июня, в чемпионате Италии, вышедшем из карантина, проходит матч, который окажет серьезное влияние на распределение призовых мест. Четвертая команда Серии А – "Аталанта" Руслана Малиновского – при пустых трибунах арены "Гевисс Стэдиум" в Бергамо принимает претендента на чемпионство "Лацио", который идет вторым, дыша в спину лидирующему "Ювентусу". Начало поединка – в 22:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн матча "Аталанта" – "Лацио" с видео ключевых моментов и яркими фото.

ОНЛАЙН "АТАЛАНТА" – "ЛАЦИО"

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Отметим, что если "Лацио" еще не сыграл ни одного официального матча после коронавирусной паузы, то "Аталанта" 21 июня уже успела разгромить "Сассуоло" со счетом 4:1. Украинец Малиновский вышел у победителей на замену за 20 минут до конца встречи при счете 4:0.

Обзор матча "Аталанта" – "Сассуоло" (4:1)

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Как "Лацио" добирался в Бергамо на матч с "Аталантой"

"Аталанта" – "Лацио": ориентировочные составы

Аталанта: Голлини – Толой, Кальдара, Паломино – Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс – Гомес – Иличич, Сапата
Лацио: Стракоша – Патрик, Ачерби, Раду – Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони – Кайседо, Иммобиле

"Аталанта" – "Лацио": потери команд

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Матч против "Лацио" "Аталанта" проведет без своего главного тренера Джан-Пьеро Гасперини – он не сможет руководить командой из Бергамо непосредственно у кромки поля, так как схлопотал удаление в предыдущем поединке против "Сассуоло".

"Аталанта" – "Лацио": сравнение от Transfermarkt

"Аталанта" – "Лацио": 10 последних личных встреч

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Прогноз на матч "Аталанта" – "Лацио" 24 июня

Аналитики ожидают конкурентный матч, при этом небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Аталанты" установлен коэффициент 2.14, на ничью – 3.80, на победу "Лацио" – 3.25. В процентном соотношении картина следующая: вероятность выигрыша "Аталанты" – 45%, ничейного исхода – 25%, выигрыша "Лацио" – 30%. При этом аналитики предрекают результативный поединок – с тремя и более голами (коэффициент на "больше 2,5 голов" – 1.57).

Где смотреть матч "Аталанта" – "Лацио"

В прямом эфире матч "Аталанта" – "Лацио", который начнется в 22:45, покажет канал "Футбол 2". Также этот и другие матчи чемпионата Италии можно посмотреть на ресурсе Oll.tv (в подписке).

Смотрите, как за "Аталанту" забивает Малиновский

Смотрите, как "Лацио" перед карантином обыграл "Болонью"

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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онлайн чемпионат Италии Лацио Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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