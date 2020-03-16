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"Аталанта" Малиновского отказалась возобновлять тренировки, узнав о коронавирусе в "Валенсии"

16 марта, 08:35

Богдан Юрков

Сегодня итальянская команда с украинцем в составе должна вернуться к тренировкам, но от этого решения отказались

Клуб украинcкого футболиста Руслана Малиновского, "Аталанта", базируется в самом центре пандемии коронавируса в Италии, в городе Бергамо, но только сейчас команду официально посадили на карантин. Игрокам предписано находиться по домам. Дело в том, что уже в понедельник, 16 марта, в "Аталанте" планировали возобновить тренировки. Однако от этого рискованного решения отказались, узнав о пяти случаях заражения коронавирусом в испанской "Валенсии", с которой "Аталанта" играла на прошлой неделе в Лиге чемпионов.

Среди зараженных игроков "Валенсии" были те, кто контактировал с футболистами "Аталанты" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в ответной встрече в Испании украинец Руслан Малиновский вышел на замену на последние 15 минут.

Руслан и Роксана Малиновские

Руслан и Роксана Малиновские / Фото: Instagram

Обзор матча "Валенсия" – "Аталанта" (3:4)

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Отметим, что у "Валенсии" коронавирусом заразились двое представителей тренерского штаба и трое футболистов. Среди них – аргентинец Эсекьель Гарай и вице-чемпион Европы-2016 в составе сборной Франции Эльяким Мангала.

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"Я болен коронавирусом, – написал накануне у себя в Twitter французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангала. – Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с вирусом. Тем не менее я заперт дома и изолирован от своей семьи. Как я узнал, мы можем быть переносчиками этого вируса, не имея его симптомов. Поэтому я настойчиво рекомендую всем избегать контактов с другими людьми, даже если вы чувствуете себя нормально"

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Валенсия чемпионат Италии коронавирус Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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