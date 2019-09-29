"Аталанта" перед матчем с "Шахтером" громит соперника в Италии: смотреть голы

Следующий соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги Европы "Аталанта" накануне матча с "горняками" разгромила "Сассуоло" в матче 6-го тура чемпионата Италии. Одним из героев встречи стал экс-футболист харьковского "Металлиста" Алессандро Гомес, оформивший дубль. Еще по мячу забили Робин Госенс и Дуван Сапата.

Украинец Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме и успел отыграть 19 минут. За это время украинец не отметился результативными действиями, но записал в свой пассив желтую карточку.

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"Аталанта" и "Шахтер" сыграют между собой 1 октября в Милане на стадионе "Сан Сиро". Время начала матча – 19:55. Напомним, в первом туре группового этапа обе команды потерпели крупные порадения – "Шахтер" уступил "Манчестер Сити" (0:3), а "Аталанта" была разгромлена загребским "Динамо" (0:4).

"Сассуоло" – "Аталанта" – 1:4

Голы: Дефрель (62) – Гомес (6, 29), Госенс (13), Сапата (35)

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян, Пелузо (Трипальделли, 46), Феррари, Данкан (Маньянелли, 82), Бурабия (Траоре, 46), Бога, Обианг, Берарди, Дефрель.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс (Арана, 61), Гомес (Малиновский, 72), Фройлер, Иличич, Пашалич, Масьелло, Сапата (Барроу, 75).

Предупреждения: Берарди (33), Феррари (44), Толои (70), Малиновский (87).

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