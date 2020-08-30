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"Аталанта" покупает в России конкурента для Малиновского

30 августа, 19:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Миранчук играет на позиции атакующего полузащитника, а также на флангах атаки

Футболист московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук переходит в итальянскую "Аталанту". Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", клубы достигли принципиальной договоренности о переходе. Трансфер завершится, когда Миранчук пройдет медобследование.

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Миранчук – воспитанник "Локомотива". За главную команду дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с "Кубанью". За девять сезонов в составе "Локомотива" Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с "Локомотивом" Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

Миранчук станет конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в стартовом составе, так как основная его позиция на поле – атакующий полузащитник. Также он может сыграть на флангах атаки.

Ранее мы писали, что звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол. Забивной футболист "Аталанты" Иличич впал в жуткую депрессию, обнаружив свою супругу в постели с другим мужчиной.

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Смотрите, как "Аталанта" играла в Лиге чемпионов:

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чемпионат России чемпионат Италии Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук

Источник: Сегодня|Спорт

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