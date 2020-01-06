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"Аталанта" с Малиновским разгромила "Парму" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов

6 января, 18:28

Украинский полузащитник вышел на замену в конце матча, а его команда укрепилась на пятом месте

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Еще одним разгромом запомнится 18-й тур. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского на своем поле в Бергамо разобралась с "Пармой" и приблизилась к четвертому месту на расстояние одного очка. Как мы сообщили, хет-трик Роналду в матче с "Кальяри" вывел "Ювентус" в лидеры чемпионата Италии.

Полузащитник сборной Украины во встрече против седьмой команды Серии А остался в запасе. А его партнеры взялись издеваться над "Пармой". Уже в первом тайме мячи забили бывший игрок "Металлиста" Алехандро Гомес, Ремо Фройлер и Робин Госенс. А после перерыва дублем отметился Йосип Иличич – в итоге 5:0! Смотрите обзор поединка.

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Малиновского лучший тренер Серии А Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле только на 78-й минуте, когда игра уже была сделана и все мячи забиты. "Аталанта" набрала три очка и приблизилась к "Роме", которая занимает четвертое место, на расстояние одного пункта. А от "Кальяри", который идет шестым и был бит сегодня в Турине, команда украинца оторвалась уже на пять очков.

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