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"Аталанта" украинца Малиновского разгромила середняка чемпионата Италии и держится четвертой

21 июня, 22:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник нашей сборной вышел на замену в середине второго тайма

В эти выходные в чемпионате Италии доигрывают перенесенные из-за коронавируса встречи 25-го тура. Узнавайте прогноз, расписание и результаты первых матчей Серии А после карантина. В воскресенье вечером на поле своего стадиона в Бергамо вышла и "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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Соперником коллектива Джан Пьеро Гасперини был "Сассуоло" – клуб, занимающий 12-е место в Серии А. Наш соотечественник начал встречу на скамейке запасных. Серьезных проблем у хозяев не возникло: уже за 37 минут телезрители увидели три гола "Аталанты". Берат Джимшити отличился на 16-й минуте, Дуван Сапата – на 31-й, а затем Мехди Бурабья отправил "снаряд" в сетку ворот своей команды. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

После перерыва соперники обменялись уколами. Сначала Сапата увеличил преимущество Бергамо до четырех мячей, а уже в добавленное время Берабья исправился за автогол, забив в нужные ворота, – 4:1. Вашему вниманию – самое интересное во второй половине.

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Малиновский заменил на 69-й минуте Сапату, когда счет уже был 4:0. На 84-й минуте у Руслана был неплохой момент, но украинец пробил прямо в кипера. "Аталанта" набрала 51 очко после 26 матчей, идет на четвертой позиции и опережает "Рому" Паулу Фонсеки на шесть пунктов. До "Интера" – всего три очка, но у миланцев одна игра в запасе.

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футбол чемпионат Италии Сассуоло Аталанта Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини

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