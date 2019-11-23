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"Аталанта" – "Ювентус": где смотреть матч чемпионата Италии

23 ноября, 15:16

Список трансляций матча 13-го тура чемпионата Серии А

/ Фото: Reuters

В субботу, 23 ноября, на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Италии: "Аталанта" сыграет с "Ювентусом" матч начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

К очному поединку призеры прошлого чемпионата подошли в разном настроении – "Ювентус" привычно для себя возглавляет турнирную таблицу Серии А, а вот "Аталанта" выдала неудачную серию, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах чемпионата. Это вылилось в то, что команда покинула лигочемпионовскую зону.

Как "Аталанта" поделила очки с "Сампдорией":

За свою историю команду провели 116 поединков. Туринцы имеют подавляющее преимущество – 65 побед, бергамцы могут похвастаться лишь 11 победами, но в последний раз они обыгрывали "Старую сеньору" еще в 2001 году. Еще 40 поединков завершились мировой.

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К важнейшему поединку с турнирной точки зрения обе команды подходят не в оптимальных составах. Лучший бомбардир "Аталанты" в прошлом сезоне Дуван Сапата пропустит матч из-за повреждения, а еще два игрока основного состава Йосип Иличич и Руслан Малиновский дисквалифицированы из-за красных карточек, полученных в предыдущем поединке чемпионата.

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У "Ювентуса" ситуация не лучше – не сможет помочь команде ее главная звезда Криштиану Роналду, также из-за различных повреждений вне игры находятся Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Марко Пьяца, Адриен Рабьо. Ранее мы писали, что Роналду устроит ужин одноклубникам, чтобы объясниться за свое поведение.

Букмекеры не видят сегодня явного фаворита, но все же небольшое преимущество отдают "Ювентусу": коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 2.50, на ничью – 3.50, на победу "Аталанты" – 2.75.

Смотреть матч "Аталанта" – "Ювентус":

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Футбол 2, воскресенье, 00:05 (повтор)
Футбол 1, воскресенье, 08:15 (повтор)

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Милан" в предыдущем туре:

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Источник: Сегодня|Спорт

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