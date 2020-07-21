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"Аталанта" с Малиновским добыла трудную победу над "Болоньей" в Италии и вышла на второе место

21 июля, 22:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец появился на поле после перерыва и помог партнерам удержать победу

Во вторник двумя матчами продолжаются баталии в итальянской Серии А. Узнавайте расписание, прогнозы и результаты 35-го тура чемпионата Италии. В первой встрече "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принимала "Болонью".

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Наш соотечественник на этот раз остался в запасе. Соперники примерно поровну владели мячом, но хозяева чаще доводили дело до ударов по воротам. Хотя в первом тайме забитых мячей не было. Смотрите лучшие моменты первой половины матча.

Судьбу противостояния решил единственный точный удар Луиса Муриэля на 62-й минуте. Колумбийский нападающий получил мяч от соотечественника Дувана Сапаты на входе в штрафную площадь и точно пробил впритирку со штангой – 1:0.

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Руслан Малиновский вышел на замену на 66-й минуте вместо аргентинского капитана команды, бывшего игрока "Металлиста" Алехандро Гомеса. Несколько раз украинец обострял игру, но счет больше не менялся.

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Этот успех позволил "Аталанте" обойти "Интер" на два очка и подняться на второе место. Правда, завтра конкурент из Милана, имея поединок в запасе, примет "Фиорентину".

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футбол чемпионат Италии Болонья Аталанта Руслан Малиновский

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