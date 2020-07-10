Атлет-искуситель: Криштиану Роналду снял форму и показал свое тело на лежаке

Самый популярный футболист планеты – португалец Криштиану Роналду – порадовал своих подписчиков и особенно почитательниц новой фотографией в соцсетях. 35-летний нападающий итальянского "Ювентуса" предстал не на поле, а возле домашнего бассейна – в одних плавках. Кстати, в конце июня Роналду сделал новую прическу – "как у брата Паниты".

Реклама

Несмотря на свой возраст, португалец выглядит потрясающе, что он и продемонстрировал: все мышцы смотрятся, как у настоящего атлета. "Перезарядка", – подписал фото улыбчивый Криштиану. Между тем Роналду – 10-й в посткарантинном рейтинге лучших футболистов Европы.

INSTAGRAM

А несколькими днями ранее футболист показал, как проводит время с детьми в том же бассейне.

INSTAGRAM

Особых поводов для печали у Криштиану нет, ведь "Ювентус" довольно уверенно лидирует в чемпионате Испании. Хотя позавчера туринский коллектив и уступил неожиданно "Милану" – 2:4. А перед этим с Роналду в "Ювентусе" случилось небывалое: парень впервые забил со штрафного в Серии А.

Смотрите, как Криштиану забил в ворота "Милана" в матче чемпионата Италии, но его команда проиграла

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама