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Атлет-искуситель: Криштиану Роналду снял форму и показал свое тело на лежаке

10 июля, 12:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский футболист в перерывах между матчами "Ювентуса" похвастался мышцами

Самый популярный футболист планеты – португалец Криштиану Роналду – порадовал своих подписчиков и особенно почитательниц новой фотографией в соцсетях. 35-летний нападающий итальянского "Ювентуса" предстал не на поле, а возле домашнего бассейна – в одних плавках. Кстати, в конце июня Роналду сделал новую прическу – "как у брата Паниты".

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Несмотря на свой возраст, португалец выглядит потрясающе, что он и продемонстрировал: все мышцы смотрятся, как у настоящего атлета. "Перезарядка", – подписал фото улыбчивый Криштиану. Между тем Роналду – 10-й в посткарантинном рейтинге лучших футболистов Европы.

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А несколькими днями ранее футболист показал, как проводит время с детьми в том же бассейне.

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Особых поводов для печали у Криштиану нет, ведь "Ювентус" довольно уверенно лидирует в чемпионате Испании. Хотя позавчера туринский коллектив и уступил неожиданно "Милану" – 2:4. А перед этим с Роналду в "Ювентусе" случилось небывалое: парень впервые забил со штрафного в Серии А.

Смотрите, как Криштиану забил в ворота "Милана" в матче чемпионата Италии, но его команда проиграла

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