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"Атлетик" – "Реал": где смотреть матч басков с мадридцами в чемпионате Испании

5 июля, 13:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок в Бильбао начнется в 15:00 по киевскому времени в воскресенье

Сегодня продолжится 34-й тур чемпионата Испании. Первый поединок дня пройдет в Стране Басков. Наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию матча "Атлетик" – "Реал". Начнется встреча в 15:00 по Киеву.

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Мадридская команда находится на вершине турнирной таблицы и попытается увеличить отрыв от "Барселоны". Сейчас он составляет четыре очка, но каталонцев вечером ждет непростой выезд в Вильярреал. Для хозяев матч также имеет важное значение, ведь они борются за путевку в Лигу Европы. Пока что "Атлетик" занимает восьмое место, но от седьмого отстает всего на два очка. Так что сдаваться баски и не думают. Кстати, в первом круге соперники разошлись в Мадриде ничьей – 0:0.

На украинском телевидении игру в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", начало трансляции – в 14:55. Также ее можно посмотреть на сервисе oll.tv. В повторе матч значится в программе ночью в 00:40 на том же канале, а в понедельник – в 09:45.

Читайте также: прогнозы букмекеров на матч "Атлетик" – "Реал".

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