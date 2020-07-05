"Атлетик" – "Реал": онлайн-трансляция матча Ла Лиги

В воскресенье на стадионе "Сан Мамес" в Бильбао состоится поединок 34-го тура чемпионата Испании "Атлетик" – "Реал". Стартовый свисток арбитра Хосе Луиса Гонсалеса прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Мы проводим текстовый онлайн матча "Атлетик" – "Реал".

"Атлетик" – "Реал"

Реклама

За пять туров до финиша Ла Лиги "Реал" лидирует в турнирной таблице и опережает "Барселону" на 4 очка. В свою очередь, "Атлетик" мотивирован борьбой за зону еврокубков – команда находится всего в двух очках от седьмой строчки, дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Прогноз комментатора

Комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Кирилл Круторогов:

Баски набрали ход после карантина и поднялись на восьмое место. За шесть туров они проиграли лишь раз – минимально "Барселоне" (0:1) Еще поднапрячься – и можно попасть в Лигу Европы. Тем более, соперник для них очень принципиальный. В этом регионе исторически не любят столичных гостей и, скорее, симпатизируют "Барселоне". Которой, кстати, могут помочь, если отберут очки у "Реала".

Сливочные после рестарта набрали 100% очков и вышли на чистое первое место, на котором планируют завершить сезон. Сейчас преимущество от "блаугранас" – четыре очка. Лазареты обеих команд практически пусты – "Атлетику" не поможет Беньят, "сливочным" – Начо, но обе потери воспринимаются спокойно.

Есть предчувствие, что баски могут остановить "Реал". То есть не проиграют. По сути, учитывая календарь мадридцев, если они победят в Бильбао, то их уже можно будет считать чемпионами. Большой результативности ждать не стоит. 0:0, 1:1 или минимальная победа какой-то из команд – наиболее ожидаемый итог.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.78, тогда как ставку на победу "Атлетика" можно сделать с котировкой 5.20, а на ничью – 3.55. Таким образом, эксперты букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Атлетика" 19 процентов, ничья 27 процентов, победа "Реала" 54 процента.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество голов, по их мнению, с вероятностью в 55 процентов сегодня будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.77, на "больше 2,5 голов" – 2.12.

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3", начало – в 15:00. Также смотреть игру можно на сервисе oll.tv. Повтор матча будет доступен ночью в 00:40 на канале "Футбол 3", а также в понедельник в 09:45 на этом же канале.

Напомним, что до наступления футбольного локдауна из-за коронавируса "Реал" сыграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на своем поле "Манчестер Сити". Ответная игра должна состояться в августе. Видео голов и обзор первого матча:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама