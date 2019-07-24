"Атлетико" просит заблокировать регистрацию перехода Гризманна в "Барселону"

Мадридский клуб требует, чтобы каталонцы доплатили за французского футболиста

Антуан Гризманн. Фото: AFP

Руководство мадридского "Атлетико" попросило Ла Лигу заблокировать регистрацию перехода нападающего Антуана Гризманна в "Барселону" до окончания спора по поводу условий трансфера француза. Ранее сообщалось, что в Испании было открыто дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" – требуют доплатить 80 миллионов за Гризманна.

"Я не могу сказать, нарушено правило (по которому нельзя договариваться с игроками, имеющими действующий контракт) или нет. "Атлетико" считает, что он был нарушен, и поэтому вправе защищать свои права. Руководство мадридского клуба утверждает, что есть доказательства того, что правила были нарушены. Существует конфликт, который не закончится в ближайшие несколько дней, это займет много времени. Я не могу высказать свое мнение, но я знаю, что "Атлетико" направил письмо в Ла Лигу, поставив под сомнение выдачу лицензии по трансферу Гризманна в "Барселону". В наших законах есть механизм, который был введен в действие, но этот вопрос будут решать соответствующие органы", – приводит слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса Onda Cero.

Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля за 120 миллионов евро. Позднее клуб из Мадрида выступил с заявлением, что "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных после 1 июля.

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