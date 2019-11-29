"Атлетико" против "Барселоны": расписание и результаты огненного тура чемпионата Испании

Все - об испанском футбольном уикенде

"Атлетико" vs "Барселона" / Фото: Getty Images

На этих выходных в чемпионате Испании по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию грандов Примеры "Атлетико" – "Барселона". Ниже – расписание поединков тура с указанием трансляций, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Чемпионат Испании, 15 тур

Пятница, 29 ноября

22:00 "Сельта" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"

Суббота, 30 ноября

14:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"

19:30 "Мальорка" – "Бетис"

22:00 "Валенсия" – "Вильярреал" ТВ: "Футбол 2"

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Воскресенье, 1 декабря

13:00 "Севилья" – "Леганес"

15:00 "Атлетик" – "Гранада"

17:00 "Эспаньол" – "Осасуна"

19:30 "Хетафе" – "Леванте"

22:00 "Атлетико" – "Барселона" ТВ: "Футбол 2"

Трансляции чемпионата Испании live – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Испании

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 13 9 1 3 35-16 28 2 РЕАЛ МАДРИД 13 8 4 1 28-10 28 3 СЕВИЛЬЯ 14 8 3 3 18-14 27 4 АТЛЕТИКО 14 6 7 1 16-9 25 5 АТЛЕТИК 14 6 5 3 15-9 23 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 14 7 2 5 22-17 23 7 ХЕТАФЕ 14 5 6 3 19-16 21 8 ГРАНАДА 14 6 3 5 20-18 21 9 ЛЕВАНТЕ 14 6 2 6 18-17 20 10 ВАЛЕНСИЯ 14 5 5 4 20-20 20 11 ОСАСУНА 14 4 7 3 17-15 19 12 ВИЛЬЯРРЕАЛ 14 5 3 6 27-22 18 13 АЛАВЕС 14 5 3 6 16-18 18 14 ВАЛЬЯДОЛИД 14 4 5 5 14-18 17 15 БЕТИС 14 4 4 6 17-24 16 16 ЭЙБАР 14 4 3 7 14-23 15 17 МАЛЬОРКА 14 4 2 8 13-21 14 18 СЕЛЬТА 14 3 3 8 10-20 12 19 ЭСПАНЬОЛ 14 2 3 9 8-24 9 20 ЛЕГАНЕС 14 1 3 10 8-24 6

Смотрите, как испанские клубы не неделе играли в Лиге чемпионов

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1

Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0

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