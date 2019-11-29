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"Атлетико" против "Барселоны": расписание и результаты огненного тура чемпионата Испании

29 ноября, 20:49

Все - об испанском футбольном уикенде

"Атлетико" vs "Барселона"

"Атлетико" vs "Барселона" / Фото: Getty Images

На этих выходных в чемпионате Испании по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию грандов Примеры "Атлетико" – "Барселона". Ниже – расписание поединков тура с указанием трансляций, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Чемпионат Испании, 15 тур

Пятница, 29 ноября

22:00 "Сельта" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"

Суббота, 30 ноября

14:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"

19:30 "Мальорка" – "Бетис"

22:00 "Валенсия" – "Вильярреал" ТВ: "Футбол 2"

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Воскресенье, 1 декабря

13:00 "Севилья" – "Леганес"

15:00 "Атлетик" – "Гранада"

17:00 "Эспаньол" – "Осасуна"

19:30 "Хетафе" – "Леванте"

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Трофей Лиги Европы

22:00 "Атлетико" – "Барселона" ТВ: "Футбол 2"

Трансляции чемпионата Испании live – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Испании

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МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА1391335-1628
2РЕАЛ МАДРИД1384128-1028
3СЕВИЛЬЯ1483318-1427
4АТЛЕТИКО1467116-925
5АТЛЕТИК1465315-923
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1472522-1723
7ХЕТАФЕ1456319-1621
8ГРАНАДА1463520-1821
9ЛЕВАНТЕ1462618-1720
10ВАЛЕНСИЯ1455420-2020
11ОСАСУНА1447317-1519
12ВИЛЬЯРРЕАЛ1453627-2218
13АЛАВЕС1453616-1818
14ВАЛЬЯДОЛИД1445514-1817
15БЕТИС1444617-2416
16ЭЙБАР1443714-2315
17МАЛЬОРКА1442813-2114
18СЕЛЬТА1433810-2012
19ЭСПАНЬОЛ142398-249
20ЛЕГАНЕС1413108-246

Смотрите, как испанские клубы не неделе играли в Лиге чемпионов

Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1

Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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