"Атлетико" против "Барселоны": расписание и результаты огненного тура чемпионата Испании

На этих выходных в чемпионате Испании по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию грандов Примеры "Атлетико" – "Барселона". Ниже – расписание поединков тура с указанием трансляций, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.
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Чемпионат Испании, 15 тур
Пятница, 29 ноября
22:00 "Сельта" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"
Суббота, 30 ноября
14:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид ТВ: "Футбол 1"
17:00 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"
19:30 "Мальорка" – "Бетис"
22:00 "Валенсия" – "Вильярреал" ТВ: "Футбол 2"
Воскресенье, 1 декабря
13:00 "Севилья" – "Леганес"
15:00 "Атлетик" – "Гранада"
17:00 "Эспаньол" – "Осасуна"
19:30 "Хетафе" – "Леванте"
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22:00 "Атлетико" – "Барселона" ТВ: "Футбол 2"
Трансляции чемпионата Испании live – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|13
|9
|1
|3
|35-16
|28
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|13
|8
|4
|1
|28-10
|28
|3
|СЕВИЛЬЯ
|14
|8
|3
|3
|18-14
|27
|4
|АТЛЕТИКО
|14
|6
|7
|1
|16-9
|25
|5
|АТЛЕТИК
|14
|6
|5
|3
|15-9
|23
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|14
|7
|2
|5
|22-17
|23
|7
|ХЕТАФЕ
|14
|5
|6
|3
|19-16
|21
|8
|ГРАНАДА
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|9
|ЛЕВАНТЕ
|14
|6
|2
|6
|18-17
|20
|10
|ВАЛЕНСИЯ
|14
|5
|5
|4
|20-20
|20
|11
|ОСАСУНА
|14
|4
|7
|3
|17-15
|19
|12
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|14
|5
|3
|6
|27-22
|18
|13
|АЛАВЕС
|14
|5
|3
|6
|16-18
|18
|14
|ВАЛЬЯДОЛИД
|14
|4
|5
|5
|14-18
|17
|15
|БЕТИС
|14
|4
|4
|6
|17-24
|16
|16
|ЭЙБАР
|14
|4
|3
|7
|14-23
|15
|17
|МАЛЬОРКА
|14
|4
|2
|8
|13-21
|14
|18
|СЕЛЬТА
|14
|3
|3
|8
|10-20
|12
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|14
|2
|3
|9
|8-24
|9
|20
|ЛЕГАНЕС
|14
|1
|3
|10
|8-24
|6
Смотрите, как испанские клубы не неделе играли в Лиге чемпионов
Барселона (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 3:1
Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2
Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2
Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0
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