"Атлетико" против "Валенсии" и другие матчи 34-го тура чемпионата Испании

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Валенсия" рвется в Лигу чемпионов. Фото: AFP

34-й тур чемпионата Испании по футболу пройдет со вторника по четверг. А центральным станет поединок в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Валенсию". Если шансы "матрасников" на чемпионство лишь математические, то "Летучим мышам" нужны очки для попадания в Лигу чемпионов.

Кстати, доигрывающий сезон "Реал" задумал мощные трансферы на лето. Клуб намерен купить у "МЮ" Поля Погба за 150 млн евро и отдать англичанам в аренду Гарета Бейла.

Вторник, 23 апреля

20:30 "Уэска" – "Эйбар"

21:30 "Вальядолид" – "Жирона"

22:30 "Алавес" – "Барселона"

Среда, 24 апреля

20:30 "Атлетико" – "Валенсия"

21:30 "Леганес" – "Атлетик"

21:30 "Эспаньол" – "Сельта"

22:30 "Леванте" – "Бетис"

Четверг, 25 апреля

20:30 "Севилья" – "Райо Вальекано"

21:30 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

22:30 "Хетафе" – "Реал"

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