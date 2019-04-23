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"Атлетико" против "Валенсии" и другие матчи 34-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 13:44

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

"Валенсия" рвется в Лигу чемпионов
"Валенсия" рвется в Лигу чемпионов. Фото: AFP

34-й тур чемпионата Испании по футболу пройдет со вторника по четверг. А центральным станет поединок в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Валенсию". Если шансы "матрасников" на чемпионство лишь математические, то "Летучим мышам" нужны очки  для попадания в Лигу чемпионов. 

Кстати, доигрывающий сезон "Реал" задумал мощные трансферы на лето. Клуб намерен купить у "МЮ" Поля Погба за 150 млн евро и отдать англичанам в аренду Гарета Бейла.

Вторник, 23 апреля

20:30 "Уэска" – "Эйбар"

21:30 "Вальядолид" – "Жирона"

22:30 "Алавес" – "Барселона"

Среда, 24 апреля

20:30 "Атлетико" – "Валенсия"

21:30 "Леганес" – "Атлетик"

21:30 "Эспаньол" – "Сельта"

22:30 "Леванте" – "Бетис"

Четверг, 25 апреля

20:30 "Севилья" – "Райо Вальекано"

21:30 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

22:30 "Хетафе" – "Реал"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА33238283-3277
2 АТЛЕТИКО33208548-2168
3 РЕАЛ МАДРИД33204959-3864
4 ХЕТАФЕ331412743-2954
5 ВАЛЕНСИЯ331216538-2852
6 СЕВИЛЬЯ331571154-4252
7 АТЛЕТИК331113936-4046
8 АЛАВЕС3312101135-4246
9 БЕТИС331271439-4543
10 ЭСПАНЬОЛ331191339-4842
11 РЕАЛ СОСЬЕДАД3310111239-4141
12 ЛЕГАНЕС3310111233-3841
13 ЭЙБАР339131142-4540
14 ВИЛЬЯРРЕАЛ338121342-4636
15 СЕЛЬТА33981647-5635
16 ЖИРОНА338101534-4634
17 ЛЕВАНТЕ338101547-6134
18 ВАЛЬЯДОЛИД337111528-4732
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО33771936-5728
20 УЭСКА335111735-5526

"Украинское классико" и другие матчи 25-го тура Премьер-лиги

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Сегодня|Спорт

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