"Атлетико" против "Валенсии" и другие матчи 34-го тура чемпионата Испании
Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги
34-й тур чемпионата Испании по футболу пройдет со вторника по четверг. А центральным станет поединок в Мадриде, где "Атлетико" будет принимать "Валенсию". Если шансы "матрасников" на чемпионство лишь математические, то "Летучим мышам" нужны очки для попадания в Лигу чемпионов.
Кстати, доигрывающий сезон "Реал" задумал мощные трансферы на лето. Клуб намерен купить у "МЮ" Поля Погба за 150 млн евро и отдать англичанам в аренду Гарета Бейла.
Вторник, 23 апреля
20:30 "Уэска" – "Эйбар"
21:30 "Вальядолид" – "Жирона"
22:30 "Алавес" – "Барселона"
Среда, 24 апреля
20:30 "Атлетико" – "Валенсия"
21:30 "Леганес" – "Атлетик"
21:30 "Эспаньол" – "Сельта"
22:30 "Леванте" – "Бетис"
Четверг, 25 апреля
20:30 "Севилья" – "Райо Вальекано"
21:30 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"
22:30 "Хетафе" – "Реал"
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