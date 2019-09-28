"Атлетико" – "Реал": где смотреть супердерби чемпионата Испании

Список трансляций субботнего поединка мадридских грандов на ТВ и в интернете

"Атлетико" vs "Реал" / Фото: Getty Images

В центральном матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 28 сентября, встречаются "Атлетико" и "Реал". Это поединок, о котором главный тренер "матрасников" Диего Симеоне говорит: "Желание победить в этом дерби даже сильнее желания выиграть Лигу чемпионов". Смотрите онлайн Атлетико Реал в трансляции на нашем сайте с видеоповторами голов и фото самых ярких моментов поединка.

Где смотреть матч "Атлетико" – "Реал"

Суббота 22:00 "Футбол 2" live

oll.tv (по подписке) live

(по подписке) live Воскресенье 06:00 "Футбол 1" повтор

Воскресенье 11:35 "Футбол 2" повтор

Понедельник 07:50 "Футбол 2" повтор

Понедельник 18:50 "Футбол 1" повтор

Как мы писали, букмекеры дают "Атлетико" больше шансов на победу, чем "Реалу". Вероятность выигрыша мадридского дерби футболистами Диего Симеоне оценивается в 40 процентов, а подопечными Зинедина Зидана – в 32 процента.

Реклама

Отметим, что это будет уже 178-е по счету противостояние "Атлетико" и "Реала". До сих пор 44 матча выиграл "Атлетико", 92 победы – у "Реала" и 41 поединок завершился вничью. Разница мячей – 309:236 в пользу Королевского клуба.

Смотрите, как "Реал" обыгрывал "Атлетико" в финале Лиги чемпионов-2016

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама