"Атлетико" – "Реал": онлайн огненного дерби Мадрида с игроками на два миллиарда евро

Зидан vs Симеоне / Фото: Getty Images

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В субботу, 28 сентября, в чемпионате Испании проходит одно из самых громких противостояний мирового футбола. В мадридском дерби седьмого тура Примеры встречаются команды Диего Симеоне и Зинедина Зидана – "Атлетико" и "Реал". Начало битвы на стадионе "Ванда Метрополитано" – в 22:00.

"АТЛЕТИКО" – "РЕАЛ" – 0:0

До сегодняшнего дня "Атлетико" и "Реал" встречались друг с другом 177 раз. 44 матча выиграл "Атлетико", 92 победы – у "Реала" и 41 поединок завершился вничью. Разница мячей – 309:236 в пользу Королевского клуба. Но, безусловно, не эти цифры притягивают к поединку мадридских грандов внимание болельщиков со всего мира. У кромки поля непременно должен быть огнетушитель, потому что "матрасники" против "бланкос" – это гарантированный огонь!

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После шести туров нынешнего чемпионата Испании "Реал" возглавляет турнирную таблицу. "Атлетико" дышит ему в спину, отставая всего на очко.

Тем не менее позиции Зидана у руля "сливочных" остаются непрочными – в "Реал" продолжают активно сватать Моуринью.

"Реал" в 6-м туре дома обыграл "Осасуну" (2:0)

"Атлетико" в 6-м туре одолел в гостях "Мальорку" (2:0)

Сравнение составов "Атлетико" и "Реала". Авторитетный портал Transfermarkt суммарную стоимость составов "Атлетико" и "Реала" оценивает в астрономическую сумму – почти в два миллиарда евро! "Реал" немного дороже – 1,19 миллиарда. Оценочная стоимость игроков "Атлетико" составляет 873 миллионов евро.

"Атлетико" – "Реал". Ориентировочные составы на матч 28 сентября от Whoscored

Тренировка "Атлетико" перед матчем с "Реалом"

Смотрите, какие голы забивают игроки "Реала" на тренировке перед дерби с "Атлетико"

Заявления перед матчем "Атлетико" – "Реал"

"Я хочу победить в дерби. Это желание даже сильнее желания победить в Лиге чемпионов, потому что это наша следующая игра. Дальше ближайшей игры мы не заглядываем. За последние матчи "Реал" прибавил. У них прекрасный тренер с чудесным составом. Мы захватим инициативу и будем отталкиваться от своей игры", – утверждает тренер "Атлетико" Диего Симеоне

"Фанаты "Атлетико" считают свою команду народной? Я не лезу в эти вещи. Могу сказать только одно: в "Реале" люди тоже много работают, здесь все абсолютно так же, но люди говорят, что у нас богатый клуб, а "Атлетико" – это рабочий класс. Я не собираюсь менять это. Я знаю, что болельщики "Реала" хотят гордиться своими футболистами, и мы собираемся сделать все для этого", – говорит тренер "Реала" Зинедин Зидан

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