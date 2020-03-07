"Атлетико" – "Севилья": где смотреть центральный матч 27-го тура чемпионата Испании

Мадридцы могут ворваться в зону Лиги чемпионов, но думают и о "Ливерпуле"

Центральным поединком 27-го тура в чемпионате Испании станет противостояние "Атлетико" и "Севильи", которые расположились в первой пятерке Примеры на данный момент. Причем мадридцы отстают от соперника всего на два очка и могут подвинуть андалусцев с третьего места в случае победы. Матч начнется в 17:00 по Киеву. В прямом эфире его покажет телеканал Футбол 1.

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Турнирная ситуация

"Атлетико" готовится к дуэли с "Севильей" через призму ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоится в среду, 11 марта. Дома испанцы выиграли 1:0, но это крайне шаткий счет. И как бы не хотела команда Диего Симеоне покинуть пятое место и подняться в зону Лиги чемпионов, отдать все силы в чемпионате, чтобы потом вылететь из еврокубка, они не могут себе позволить. А в последнем туре Примеры "Атлетико" неожиданно сыграл вничью с аутсайдером чемпионата "Эспаньолом" – 1:1.

Что касается "Севильи", то у нее вроде как началась белая полоса. Не так давно был отрезок, когда нервионцы не выигрывали на протяжении пяти матчей кряду. Они вылетели из розыгрыша Кубка Испании от "Мирандеса" и выпали из первой четверки в таблице чемпионата. Но в два последних матча Примеры команда Хулена Лопетеги выиграла и вернулась в ТОП-3, расположившись следом за "Реалом" и "Барселоной". Последними жертвами севильцев пали "Хетафе" (3:0), который идет четвертым в чемпионате, и "Осасуа" – 3:2.

Кадровые потери

У "Атлетико" травмирован фланговый полузащитник Тома Лемар, а основной защитник Томас пропустит поединок из-за дисквалификации. Диего Симеоне не внес в заявку латераля Сантьяго Ариаса и форварда Ивана Шапоньича, пропускавших предыдущий матч из-за повреждений. Зато снова в строю центральный защитник Хосе Хименес и мексиканский опорник Эктор Эррера.

"Севилье" в Мадриде из-за перебора желтых карточек не помогут полузащитники Фернандо и Оливер Торрес, воспитанник "Атлетико". Неизвестно, восстановился ли полностью основной вратарь андалусийцев Томаш Вацлик. Лопетеги включил чеха в расширенную заявку, но на всякий случай взял в столицу и третьего кипера.

Что говорили перед матчем

"Мы не чувствуем давления. Мы взволнованы, да. Это важная футбольная неделя с точки зрения достижения поставленных перед нами целей на сезон. Оба матча должны стать интересными битвами. Сейчас сосредоточены на игре с "Севильей". "Севилья" очень сильна, обладает характером. Она хорошо играет в гостях и имеет свои уникальные черты. У них есть такие игроки, как Сусо, которые могут создать разницу в атаке. Но "Атлетико" должен навязать им свою игру. Мы думаем, что сможем доставить им неприятности", – дает слова тренера "Атлетико" Диего Симеоне Marca.

Что говорят букмекеры

Фаворитом этого матча аналитики контор считают "Атлетико", ставки на его победу принимают с коэффициентом 1.95. На выигрыш "Севильи" – 4.50, на ничью – 3.20. Самый популярный счет – минимальная победа 1:0 – 5.00.

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