"Атлетико": в финале Лиги Европы сыграет команда с самым дорогим составом в турнире

Сегодня испанский "Атлетико" и французский "Марсель" разыграют в Лионе первый евротрофей этого сезона. Финал Лиги Европы начнется в 21:45 и будет показан на канале "Футбол 2", онлайн "Атлетико" – "Марсель" доступен на нашем сайте. В ожидании финала расскажем о командах. Сейчас – "Атлетико".

1. ДОРОГУЩИЕ. "Атлетико" имеет самый дорогой состав по оценке Transfermarkt среди всех участников нынешнего сезона Лиги Европы (636 млн). Кроме того, четверо самых дорогих футболистов ЛЕ выступают за мадридцев — Гризманн (100 млн), Коке, Облак, Сауль (все — по 70 млн). Существует большая вероятность, что уже будущим летом Гризманн перейдет в "Барселону" как раз за 100 миллионов евро и станет рекордной продажей в истории мадридского клуба. "Марсель" в этом рейтинге лишь 13-й (188,05 млн), а их самый высокооцененный игрок Флоран Товен стоит 28 млн.

2. ПРОХОДИМЦЫ И ПРОХОДЦЫ. "Атлетико" сыграет в финале евротурнира в пятый раз за последние девять лет. За этот период "матрасники" дважды победили (оба раза — в ЛЕ, 2010, 2012) и дважды проиграли (в ЛЧ). Всего же они принимали участие в восьми финалах еврокубков, в которых трижды триумфовали и пятьраз уступили. "Марсель" был первым в истории победителем Лиги чемпионов (1993), правда, аннулированным. "Атлетико" выиграл первый сезон Лиги Европы (2010). И, кстати, стал вторым в истории обладателем Кубка кубков (1962).

3. ПРИВЕТ ОТ "ДИНАМО". Мадридцы уже играли финал евротурнира в Лионе и имеют об этом ужасные воспоминания, которые, наоборот, очень греют душу украинским болельщикам. В 1986 году киевское "Динамо" под руководством Валерия Лобановского разгромило "Атлетико" на 40-тысячнике "Стад Жерлан" в финале Кубка обладателей кубков (3:0), а голы забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Теперь финал на новом лионском стадионе — 60-тысячнике "Стад Люмьер".

4. СЛАБЫ ВО ФРАНЦИИ. "Матрасники" не побеждали французские команды на их поле с 1961 года, когда обыграли "Седан" (3:2). С тех пор — три ничьи и поражение (от "Ланса" в 2000-м). Однако в 2010 и 2012 годах они добыли два Суперкубка УЕФА на "Стад Луи II" в Монако.

5. ДОМ АНТУАНА. Защитник мадридцев Лукас Эрнандес родился в Марселе в 1996 году, когда его отец Жан-Франсуа выступал за "Олимпик". Интересно, что позже, в 2000-м, Эрнандес-старший оказался в "Атлетико", где провел один сезон. А главная звезда нынешнего "Атлетико" Антуан Гризманн появился на свет в Маконе, что в 61 километре от Лиона.

6. ВЕТЕРАНЫ ТРИУМФОВ. Кевин Гамейро и Витоло по три раза выигрывали Лигу Европы в составе "Севильи". А Фелипе Луис, Габи, Диего Годин, Хуанфран, Коке и Сауль триумфовали в этом турнире под руководством Диего Симеоне в 2012-м. У "Марселя" тоже есть чемпионы, но в составе других команд — Роландо выигрывал ЛЕ, выступая за "Порту", Рами — за "Севилью", а Луис Густаво, будучи игроком "Баварии", становился победителем ЛЧ.

7. УБОЙНЫЙ И УБИТЫЙ. Президент "Атлетико" Энрике Сересо "рулит" клубом с 2002 года. Наиболее известный в Украине фильм этого кинопродюсера — новогодняя комедия "Убойный огонек". Тренер Диего Симеоне завоевывал Кубок УЕФА в бытность игроком, выступая за "Интер" (1998), и выиграл Лигу Европы менее чем за полгода пребывания в "Атлетико". Импульсивный аргентинец станет первым тренером в истории еврокубков, который пропустит финал из-за дисквалификации. За наезды на арбитра в первом полуфинальном матче против "Арсенала" он получил бан на 4 игры, и в Лионе займет место на трибуне.

Ранее мы представили французский "Марсель": что нужно знать о команде перед финалом Лиги Европы.