"Атлетико" в третий раз выиграл Лигу Европы

В среду, 16 мая, в Лионе был сыгран финал Лиги Европы. Сошлись французский "Марсель" и испанский "Атлетико". Мы вели онлайн матча "Марсель" – "Атлетико".

Уже на четвертой минуте французы просто обязаны были открывать счет. Молниеносная контратака "Марселя" завершилась шикарным пасом Пайета между защитниками на Жермена, тот вышел один на один и пробил выше ворот.

А потом забил "Атлетико". Голкипер "Марселя" Манданда отдал передачу на Ангисса, тот неудачно принял мяч, отскочивший к Габи, последовал сразу же пас на Гризманна, который вышел один на один и переиграл вратаря.

Вскоре марсельцы остались без своего лидера. Пайет получил травму и был заменен в первом тайме.Начало второго тайма вновь было за испанцами.

Перехватили мадридцы мяч в центре поля, последовала быстрая контратака, Коке вывел Гризманна один на один и тот мягко перебросил вратаря.

Мог вернуть интригу в концовке встречи Митроглу, но после его удара испанцев спасла штанга. А точки поставил Габи, уложив как шар в лузу мяч в нижний угол.

Таким образом, "Атлетико" третий раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, после побед в 1010 и 2012 годах.

"Марсель" – "Атлетико" – 0:3

Голы: Гризманн (21, 49), Габи (89)