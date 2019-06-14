Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Атмосфера джунглей: супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков фото в купальнике

14 июня, 18:53

Футболист вместе с женой отправился в отпуск на Мальдивы

Анна Кравец
Анна Кравец. Фото: Instagram

Жена нападающего сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артема Кравца Анна поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. Девушка сфотографировалась в черном купальнике на фоне пальм, подписав снимок: Jungle atmosphere.

Подписчики Анны Кравец в Instagram наградили девушку лайками и комплиментами в комментариях:

  • Какая попа
  • Ты – бомба
  • Идеальная фигура, смотрю и мотивируюсь!

Ранее мы писали, что Евгению Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца. Супруга нападающего очаровала его экс-одноклубника своим фото с отдыха на Бали.

Также сообщалось, что жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали. Анна Кравец поделилась в соцсетях сексуальными фотографиями с отпуска.

Как сообщалось ранее, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. Кроме того, девушки провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:


Ирина Морозюк и Анна Мандзюк тренировка по боксу

Также сообщалось, что экс-защитник "Динамо" Виталий Мандзюк расстался со своей женой: прозвучало признание Анны Мандзюк, заявившей, что сейчас они с Виталием – просто друзья. При этом у них подрастает сын Артем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Анна Кравец, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость " Атмосфера джунглей: супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков фото в купальнике". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Новая любовь Зинченко: кого поцеловал футболист сборной Украины

8 июня, 15:12

Украинский футболист поцеловал девушку после матча с Сербией, оказывается, это были не просто эмоции

Каролин Возняцки в купальнике: одна из самых популярных спортсменок мира показала фото из Монако

7 июня, 19:37

В социальной сети Instagram у теннисистки из Дании 1,4 миллиона подписчиков

Одна из самых красивых украинских спортсменок стала мамой

5 июня, 16:04

Рекордсменка Украины Дарья Степанюк родила девочку и призналась в любви своему мужу-тренеру

Романтика по-украински: футболист сделал предложение своей девушке-красотке в Париже

4 июня, 15:53

Новичок "Ференцвароша" решил покончить с холостяцкой жизнью на фоне Эйфелевой башни

Красотки "Тоттенхэма": девушки футболистов основного состава финалистов Лиги чемпионов

1 июня, 19:06

Как выглядят жены и девушки футболистов "Тоттенхэма", которым сегодня играть в финале Лиги чемпионов

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Чем на самом деле завершились переговоры Кучмы в Минске

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

Вчера, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

Вчера, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь