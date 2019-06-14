Атмосфера джунглей: супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков фото в купальнике
Футболист вместе с женой отправился в отпуск на Мальдивы
Жена нападающего сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артема Кравца Анна поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. Девушка сфотографировалась в черном купальнике на фоне пальм, подписав снимок: Jungle atmosphere.
Подписчики Анны Кравец в Instagram наградили девушку лайками и комплиментами в комментариях:
- Какая попа
- Ты – бомба
- Идеальная фигура, смотрю и мотивируюсь!
Ранее мы писали, что Евгению Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца. Супруга нападающего очаровала его экс-одноклубника своим фото с отдыха на Бали.
Также сообщалось, что жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали. Анна Кравец поделилась в соцсетях сексуальными фотографиями с отпуска.
Как сообщалось ранее, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. Кроме того, девушки провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:
Также сообщалось, что экс-защитник "Динамо" Виталий Мандзюк расстался со своей женой: прозвучало признание Анны Мандзюк, заявившей, что сейчас они с Виталием – просто друзья. При этом у них подрастает сын Артем.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Атмосфера джунглей: супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков фото в купальнике". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото
Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном
Каролин Возняцки в купальнике: одна из самых популярных спортсменок мира показала фото из Монако
В социальной сети Instagram у теннисистки из Дании 1,4 миллиона подписчиков
Одна из самых красивых украинских спортсменок стала мамой
Рекордсменка Украины Дарья Степанюк родила девочку и призналась в любви своему мужу-тренеру
Романтика по-украински: футболист сделал предложение своей девушке-красотке в Париже
Новичок "Ференцвароша" решил покончить с холостяцкой жизнью на фоне Эйфелевой башни