Атмосфера джунглей: супруга игрока сборной Украины поразила подписчиков фото в купальнике

Футболист вместе с женой отправился в отпуск на Мальдивы

Анна Кравец. Фото: Instagram

Жена нападающего сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артема Кравца Анна поделилась пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. Девушка сфотографировалась в черном купальнике на фоне пальм, подписав снимок: Jungle atmosphere.

Подписчики Анны Кравец в Instagram наградили девушку лайками и комплиментами в комментариях:

Какая попа

Ты – бомба

Идеальная фигура, смотрю и мотивируюсь!

Ранее мы писали, что Евгению Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца. Супруга нападающего очаровала его экс-одноклубника своим фото с отдыха на Бали.

Также сообщалось, что жена футболиста сборной Украины каждый день меняет купальники на Бали. Анна Кравец поделилась в соцсетях сексуальными фотографиями с отпуска.

Как сообщалось ранее, "подрались" жены украинских футболистов: Ирина Морозюк ногой "ударила" Анну Мандзюк в живот. Кроме того, девушки провели тренировку по боксу. Смотрите, как это было:

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк тренировка по боксу

Также сообщалось, что экс-защитник "Динамо" Виталий Мандзюк расстался со своей женой: прозвучало признание Анны Мандзюк, заявившей, что сейчас они с Виталием – просто друзья. При этом у них подрастает сын Артем.

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