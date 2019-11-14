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"Атмосфера очень классная, был заполнен стадион": Безус прокомментировал поединок с Эстонией

14 ноября, 22:30

Роман забил единственный мяч в матче

Безус

Безус / Фото: Twitter

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Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал победу над Эстонией. Ранее мы вели онлайн матча Украина – Эстония с яркими фото

"Рад сыграть в матче за сборную и забить победный мяч. Я играл немного на другой позиции, но был доволен самим фактом выхода. Думаю, что тренеры многое попробовали, вышли новые игроки. Что-то выходило, что-то нет, но главное, что мы победили", – отметил игрок.

"Я благодарен Андрею Николаевичу, поскольку раньше я меньше играл и в клубе были некоторые проблемы. Он мне позвонил и поддержал, чтоб я не расстраивался и продолжил работу. Теперь у меня в клубе наладилось, и я опять получил вызов в сборную", – добавил футболист.

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"Атмосфера очень классная, был заполнен стадион. В конце даже были фейерверки. Прекрасно, что у людей праздник. Некоторые люди не могут всегда ездить в Киев или Львов, поэтому они сегодня могли прийти на нашу игру и все увидеть", – сказал Безус.

Смотрите, как в сентябре сборная Украины разобрала на запчасти другую балтийскую команду – Литву. Тогда подопечные Шевченко выиграли со счетом 3:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Роман Безус сборная Эстонии

Источник: Канал Футбол

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