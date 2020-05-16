"Аугсбург" – "Вольфсбург": где смотреть матч чемпионата Германии с участием соперника "Шахтера"

Все о поединке 26 тура чемпионата Германии - где смотреть на ТВ и в интернете и что ждать от команд

Немецкая Бундеслига, у которой немало ценителей по всему миру за боевые и непредсказуемые матчи, возвращается после карантина. И соперник донецкого "Шахтера" по 1/8 финала Лиги чемпионов "Вольфсбург" в первом же туре после перерыва на выезде встречается с "Аугсбургом". "Волкам" позарез нужны очки для попадание в зону еврокубков, а вот команда из Баварии будет биться, чтобы не свалится в зону вылета.

Матч начнется в 16:30 по Киеву. В Украине поединок в прямом эфире смотрите на телеканале Футбол 3 и на сайте oll.tv.

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Турнирная мотивация

В турнирной таблице Бундеслиги на момент остановки "Вольфсбург" с 36 очками располагался на седьмом месте и лишь на одно очко отставал от зоны Лиги Европы и "Шальке". Большее "Волкам" вряд ли светит, так как Лига чемпионов от них в 13 баллах. А вот "Аугсбург" занимает 14 место при 27 очках – в девяти баллах от зоны вылета. Отметим, что в первом круге соперники разошлись миром – 0:0.

Команда из "Баварии", которой в этом сезоне мало что светит, не сильно рвалась возобновлять чемпионат. Но теперь, когда это произошло, будет изо всех сил цепляться за место в элите. Однако никто не знает, как отразились на командах полтора месяца простоя, и в какой форме будут футболисты. Правда, "Вольфсбург" уже играл с "Шахтером" без зрителей, в вот у "Аугсбурга" такой практики не было.

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Кадровый вопрос

"Аугсбургу" точно не сможет рассчитывать на своего нападающего Альфреда Финнбогасона, у которого травма колена. Пока неясно, кто выйдет в воротах команды, ведь незадолго до паузы в сезоне Андреас Луте сменил в "рамке" Томаша Коубека.

Янник Герхардт / Фото: VfL Wolfsburg

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Сразу две очень ощутимые потери у "Вольфсбруга". Главный бомбардир команды Ваут Вегхерст отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, так что его должен заменить Даниэль Гинчек. И уже на первом же занятии после возобновления тренировок соперник "Шахтера" в еврокубках потерял основного защитника. После столкновения с партнером Янник Герхардт получил несколько переломов на лице.

Что говорили до матча

Наставник "Аугсбурга" Хайко Херрлих: "Фотографии из Италии или Нью-Йорка, охваченных коронавирусом, никого не могли оставить равнодушными. Но через несколько недель чувство безопасности вернулось. Возможно, нам придется переосмыслить реальность и научиться жить с "короной". Я тоже принадлежу к группе риска из-за своей давней болезни, опухоли головного мозга, которую удалили в 2000 году. Я решил рискнуть, потому что я с нетерпением ждал работы".



Хайко Херрлих

Тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: "Это новая территория для всех нас. Вместе с тем, в сложных ситуациях, в необычных ситуациях, всегда есть что-то волнующее. Они также позволяют вам развиваться".

Что говорят букмекеры

Букмекеры вполне логично считают фаворитом "Вольфсбург", который более мотивирован борьбой за еврокубки. На победу гостей коэффициент 2.15, на успех хозяев – 3.40 и точно такой же на ничью. Самый популярный исход – мировая со счетом 1:1 – на нее принимают ставки с показателем 6.0. На втором место по популярности выигрыш "Вольфсбурга" со счетом 1:0 – 7.50. Самый прогнозируемый автор гола – форвард "Волков" Даниэль Гинчек – 2.75.

Смотрите, как "Вольфсбург" уступил в Лиге Европы "Шахтеру"

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