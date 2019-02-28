Аутсайдер Премьер-лиги уволил Раньери, который приводил "Лестер" в чемпионству

Под руководством итальянского тренера "Фулхэм" одержал всего три победы в 16 матчах

Клаудио Раньери. Фото: AFP

Аутсайдер Премьер-лиги уволил Раньери, который приводил "Лестер" в чемпионству //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/824/b68/5c7824b686d19.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/824/b68/5c7824b686d19.png 2019-02-28T20:16:24+02:00 Футбол Под руководством итальянского тренера "Фулхэм" одержал всего три победы в 16 матчах

Итальянский специалист Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера "Фулхэма", сообщает официальный Твиттер лондонской команды. Англичанин Скотт Паркер будет временно исполнять обязанности главного тренера "дачников". "Фулхэм" занимает 19-е место с 17 очками в турнирной таблице английской Премьер-лиге после 28 туров.

Раньери возглавил "Фулхэм" в середине ноября 2018 года, сменив сербского тренера Славишу Йокановича. Под его руководством "дачники" провели 16 матчей, в которых одержали всего три победы.

"Я очень разочарован последними результатами команды и тем, что мы не смогли развить хорошее начало, которое демонстрировал "Фулхэм" после моего назначения. Наконец, я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и болельщиков за поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в "Фулхэме", – приводит слова Раньери пресс-служба "Фулхэма".

Под руководством Раньери "Лестер" в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии. На протяжении тренерской карьеры Раньери также возглавлял итальянские "Интер", "Рому", "Ювентус", "Парму", "Фиорентину", "Наполи", "Кальяри", испанские "Валенсию" и "Атлетико", а также "Монако" "Нант" и сборную Греции. "Фулхэм" был 17-м клубом в тренерской карьере Раньери.

Накануне бывший клуб Раньери "Лестер" уволил Клода Пюэля, а на его место пришел Брендан Роджерс. Сегодня стало известно, что новому тренеру "Лестера" дадут денег на "115 Марьянов Шведов".

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