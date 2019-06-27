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Австралия и Индонезия хотят провести чемпионат мира по футболу

27 июня, 17:36

Обе страны надеются побороться за мундиаль в 2034 году

Мундиаль еще не проходит в Австралии
Мундиаль еще не проходит в Австралии. Фото: AFP

Федерация футбола Австралии начала переговоры с Индонезийской футбольной ассоциацией о подготовке совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает Reuters.

По данным индонезийской прессы, местные футбольные власти согласились сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд, заявивший о своей неготовности.

Австралия претендовала на организацию мундиаля в 2022 году, однако проиграла в голосовании Катару. Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи. Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


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Тег ЧМ-2034

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