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Австрия забила шесть мячей Латвии: обзор матча отбора на Евро-2020

7 сентября, 09:46

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Австрии на своем поле уничтожила команду Латвии в отборе на Евро-2020. В первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота соперника, а после перерыва забили еще четырежды, доведя общий счет встречи до 6:0.

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Команды

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ИВНПМО
1  ПОЛЬША54018-212
2  АВСТРИЯ530213-69
3  СЛОВЕНИЯ52219-38
4  ИЗРАИЛЬ52219-88
5  МАКЕДОНИЯ51226-85
6  ЛАТВИЯ50051-190

Австрия – Латвия – 6:0
Голы: Арнаутович (7, 53, пен), Забитцер (13), Штейнбор (76, аг), Лаймер (80), Грегорич (84)

Австрия: Станкович, Хинтереггер, Лайнер, Ульмер, Алаба, Лаймер, Забитцер, Баумгартлингер (Ильзанкер, 75), Лазаро (Грегорич, 69), Арнаутович, Драгович (Гриллич, 82).

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Латвия: Штейнбор, Богдашкин, Дубра, Максименко, Черномордый, Тоберс (Ругин, 77), Лайзанс (Улдрикис, 82), Камеш, Гутковский, Петерсонс, Цыганик (Савальниекс, 67).

Предупреждения: Петерсонс (4), Богдашкин (52), Лайзанс (80), Ругин (81), Савальниекс (87).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением"

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Источник: Сегодня|Спорт

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