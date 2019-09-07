Австрия забила шесть мячей Латвии: обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Австрии на своем поле уничтожила команду Латвии в отборе на Евро-2020. В первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота соперника, а после перерыва забили еще четырежды, доведя общий счет встречи до 6:0.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|5
|4
|0
|1
|8-2
|12
|2
|АВСТРИЯ
|5
|3
|0
|2
|13-6
|9
|3
|СЛОВЕНИЯ
|5
|2
|2
|1
|9-3
|8
|4
|ИЗРАИЛЬ
|5
|2
|2
|1
|9-8
|8
|5
|МАКЕДОНИЯ
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|6
|ЛАТВИЯ
|5
|0
|0
|5
|1-19
|0
Австрия – Латвия – 6:0
Голы: Арнаутович (7, 53, пен), Забитцер (13), Штейнбор (76, аг), Лаймер (80), Грегорич (84)
Австрия: Станкович, Хинтереггер, Лайнер, Ульмер, Алаба, Лаймер, Забитцер, Баумгартлингер (Ильзанкер, 75), Лазаро (Грегорич, 69), Арнаутович, Драгович (Гриллич, 82).
Латвия: Штейнбор, Богдашкин, Дубра, Максименко, Черномордый, Тоберс (Ругин, 77), Лайзанс (Улдрикис, 82), Камеш, Гутковский, Петерсонс, Цыганик (Савальниекс, 67).
Предупреждения: Петерсонс (4), Богдашкин (52), Лайзанс (80), Ругин (81), Савальниекс (87).
Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
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