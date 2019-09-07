Австрия забила шесть мячей Латвии: обзор матча отбора на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Австрии на своем поле уничтожила команду Латвии в отборе на Евро-2020. В первом тайме хозяева поля дважды поразили ворота соперника, а после перерыва забили еще четырежды, доведя общий счет встречи до 6:0.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ПОЛЬША 5 4 0 1 8-2 12 2 АВСТРИЯ 5 3 0 2 13-6 9 3 СЛОВЕНИЯ 5 2 2 1 9-3 8 4 ИЗРАИЛЬ 5 2 2 1 9-8 8 5 МАКЕДОНИЯ 5 1 2 2 6-8 5 6 ЛАТВИЯ 5 0 0 5 1-19 0

Австрия – Латвия – 6:0

Голы: Арнаутович (7, 53, пен), Забитцер (13), Штейнбор (76, аг), Лаймер (80), Грегорич (84)

Австрия: Станкович, Хинтереггер, Лайнер, Ульмер, Алаба, Лаймер, Забитцер, Баумгартлингер (Ильзанкер, 75), Лазаро (Грегорич, 69), Арнаутович, Драгович (Гриллич, 82).

В тренде Американский дипломат назвал причину задержки выделения денег на оборону Украины

Латвия: Штейнбор, Богдашкин, Дубра, Максименко, Черномордый, Тоберс (Ругин, 77), Лайзанс (Улдрикис, 82), Камеш, Гутковский, Петерсонс, Цыганик (Савальниекс, 67).

Предупреждения: Петерсонс (4), Богдашкин (52), Лайзанс (80), Ругин (81), Савальниекс (87).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама