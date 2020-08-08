Автор первого гола "Динамо" при Луческу рассказал, почему он достоин места в основе

По словам датчанина Миккеля Дуэлунда, он победил злополучные травмы и значительно вырос за два года в Киеве

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд выразил уверенность, что у него, наконец, должно получиться заиграть в основном составе киевлян при новом главном тренере команды Мирче Луческу. Об этом легионер "бело-синих" заявил после того, как "Динамо" выиграло у "Вереса" 3:0 первый спарринг с Луческу, а сам Дуэлунд при этом забил дебютный гол киевлян после прихода румынского наставника.

"То, что в команде сейчас собрано много футболистов, повышает здоровую конкуренцию – и не только для полузащитников. Все игроки должны демонстрировать свои лучшие качества и действовать в интересах команды. У нас новый наставник, новый тренерский штаб – все новое, поэтому каждый футболист стремится как можно лучше зарекомендовать себя. Для этого сейчас созданы все условия, – цитирует Миккеля Дуэлунда официальный сайт "Динамо". – Скажу о своих персональных целях на сезон. Сейчас я прохожу такой этап в карьере, когда я все еще молодой игрок, но уже получил определенный опыт. Я хочу играть в футбол, хочу играть за "Динамо". Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда в 2018 году. Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть"

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"Думаю, уже в игре с "Вересом" вы могли увидеть, что даже сейчас, перед началом сезона, мы хорошо выглядели в физическом плане. Конечно, нам еще нужно работать над улучшением игры, но у нас есть время для этого – впереди еще две недели подготовки, и думаю, что к первой официальной игре сезона мы подойдем в отличном состоянии", – добавил Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом киевского "Динамо". Защитник Марио Младеновски из Северной Македонии не устроил румынского тренера киевлян.

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