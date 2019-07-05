"Аякс" купил полосы газет и рекламу на автобусах, чтобы пожелать удачи своему бывшему футболисту

"Аякс" разместил послание "Барселоне" на автобусах и страницах газет, а также пожелал удачи Френки де Йонгу

Френки де Йонг. Фото: Getty Images

"Аякс" провел оригинальную акцию после перехода полузащитника Френки де Йонга в "Барселону". Амстердамский клуб разместил на туристических автобусах в Барселоне следующее послание сине-гранатовым: "Барса", наслаждайся будущим, как мы". Аналогичное сообщение появилось на страницах газет Sport и Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки хавбек провел остаток кампании в "Аяксе". Сумма перехода 22-летнего футболиста составила 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Йонг принял участие в 31 матче Эредивизии – высшего дивизиона чемпионата Голландии, в котором записал на свой счет три гола. "Аякс" по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице.

Две недели назад стало известно, что "Аякс" продлил контракт с тренером, выводившим команду в полуфинал Лиги чемпионов. Под руководством Эрика тен Хага "Аякс" впервые за последние пять лет стал победителем чемпионата Голландии.

Напомним, что ранее агент отговорил капитана "Аякса" переходить в "Барселону" из-за комиссионных от "ПСЖ". 19-летний Матейс де Лигт может оказаться во Франции.

Напомним, что "Аякс" вылетел в полуфинале Лиги чемпионов, проиграв "Тоттенхэму":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Аякс" купил полосы газет и рекламу на автобусах, чтобы пожелать удачи своему бывшему футболисту". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"