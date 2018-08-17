"Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо"

Нападающий голландского "Аякса" Каспер Дольберг не поможет своей команде в противостоянии с киевским "Динамо" в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Отмечается, что футболист получил повреждение еще три недели назад. На данный момент нападающий начал процесс восстановления, однако Дольберг не сумеет набрать форму к матчу с киевлянами.

Первый матч между "Аяксом" и "Динамо" состоится 22 августа в Амстердаме. Ответный поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" 28 августа.

В ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ киевское "Динамо" на своем поле обыграло чешскую "Славию" со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд турнира (в Праге команды сыграли 1:1).

"Аякс" по сумме двух матчей одолел бельгийский "Стандард". Первая встреча команд завершилась ничьей 2:2, а дома голландцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0). В первой игре "красно-белые" уступили со счетом 2:3, таким образом, в плей-офф вышел ПАОК. После поединка в Москве защитник греческого клуба Евгений Хачериди потроллил российских фанатов, показав им флаг Украины.