"Аякс" обыграл "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Амстердамский клуб добыл волевую победу в Турине

"Аякс" празднует выход в полуфинал. Фото: AFP

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку, но "Аяксу" это удалось в нынешней Лиге чемпионов. Сначала амстердамский клуб вышел в четвертьфинал благодаря гостевой победе над "Реалом", сейчас "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".

Неделю назад команды расписали ничью в Амстердаме – 1:1, и в ответном поединке явным фаворитом был "Ювентус". Более того, итальянцам первыми удалось открыть счет. На 28-й минуте после подачи с углового Криштиану Роналду остался без опеки и головой отправил мяч в ворота.

Но голландцы быстро отыгрались. На 34-й минуте Зиеш попытался пробить по воротам, но попал в ван де Беека, который точно отправил мяч в угол.

После перерыва более остро играл "Аякс". И лишь блестящая игра Щенсны держала интригу в матче. Но и польский голкипер "Юве" оказался не в состоянии выручить команду на 67-й минуте. После навеса с углового де Лихт "продавил" двух защитников и головой пробил в угол.

После этого гола "Ювентусу" нужно было забивать дважды, но ничего у них не вышло. Победа "Аякса" – 2:1, которая вывела клуб в первый с 1997 года полуфинал Лиги чемпионов.

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