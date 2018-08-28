"Аякс" предупредил болельщиков: "В Киеве на вас могут напасть"

Сегодня в Киеве состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. На НСК "Олимпийский" встретятся "Динамо" и "Аякс". Неделю назад в Амстердаме победил голландский клуб – 3:1. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Аякс" идет на нашем сайте.

Накануне поединка амстердамский "Аякс" предупредил своих болельщиков о возможных нападениях на них со стороны украинских фанатов.

"Будьте осторожны и внимательны в центре города. К сожалению, мы получаем сообщения о возможных нападениях", – сообщается в в Twitter голландского клуба.

Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в ЛЧ покуражился над новичком на глазах сына короля регги. Перед вылетом в Киев футболиста "Аякса" разгромили "Эммен".

Интересно, что аналитики букмекерских контор считают матч практически равным, гости – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Аякса" равен 2.50, тогда как на победу "Динамо" он составляет 2.70, а на ничью – 3.55. Котировки на победу в противостоянии: "Аякс" 1.10, "Динамо" 7.10. Таким образом, математически шансы киевлян попасть в групповой этап Лиги чемпионов оцениваются всего в 13 процентов.