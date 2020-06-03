Українська
$ 26,75
29,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Айнтрах" разгромил "Вердер" в перенесенном матче Бундеслиги

3 июня, 23:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хозяева поля снова страдают без поддержки домашних трибун

"Вердер" с разгромным счетом проиграл "Айнтрахту" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии и подтвердил печальную статистику посткоронавирусного периода – хозяева выиграли менее 20 процентов матчей и этот показатель продолжает падать.

"Вердер" – "Айнтрахт" – 0:3
Голы: Андре Силва (60), Ильзанкер (81, 90)

"Вердер": Павленка, Велькович, Гебре Селассие, Фридль (Аугустинссон, 76), Фогт (Вольтемаде, 83), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Мойсандер, Осако (Битенкур, 76), Зельке (Сарджент, 62).

Реклама

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Кор, Костич, Гачинович (де Гузман, 87), Роде (Ильзанкер, 81), Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77).

Предупреждения: Бартельс (3), Хинтереггер (14), Велькович (87).

После этой победы "Айнтрахт" поднялся на 11-е место, а "Вердер" остался на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре на ближайших выходных клуб из Франкфурта сыграет с "Майнцем", а бременцы примут дома соперника "Шахтера" по Лиге Европы "Вольфсбург".

Реклама

Смотрите, как "Айнтрахт" играл в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Вердер чемпионат Германии Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять