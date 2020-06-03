"Айнтрах" разгромил "Вердер" в перенесенном матче Бундеслиги

Хозяева поля снова страдают без поддержки домашних трибун

"Вердер" с разгромным счетом проиграл "Айнтрахту" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии и подтвердил печальную статистику посткоронавирусного периода – хозяева выиграли менее 20 процентов матчей и этот показатель продолжает падать.

"Вердер" – "Айнтрахт" – 0:3

Голы: Андре Силва (60), Ильзанкер (81, 90)

"Вердер": Павленка, Велькович, Гебре Селассие, Фридль (Аугустинссон, 76), Фогт (Вольтемаде, 83), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Мойсандер, Осако (Битенкур, 76), Зельке (Сарджент, 62).

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"Айнтрахт": Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Кор, Костич, Гачинович (де Гузман, 87), Роде (Ильзанкер, 81), Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77).

Предупреждения: Бартельс (3), Хинтереггер (14), Велькович (87).

После этой победы "Айнтрахт" поднялся на 11-е место, а "Вердер" остался на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре на ближайших выходных клуб из Франкфурта сыграет с "Майнцем", а бременцы примут дома соперника "Шахтера" по Лиге Европы "Вольфсбург".

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Смотрите, как "Айнтрахт" играл в Лиге Европы:

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