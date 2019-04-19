"Айнтрахт" берет реванш у "Бенфики" и выходит в полуфинал Лиги Европы: обзор матча

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы во Франкфурте

Франкфуртский "Айнтрахт" стал единственными клубом, кто сумел отыграться после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Неделю назад немцы в Португалии проиграли со счетом 4:2, а дома они взяли реванш – 2:0, и по сумме двух матчей вышли в полуфинал за счет гола, забитого на выезде.

"Айнтрахт" – "Бенфика" – 2:0

Голы: Костич (36), Роде (67)

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Фалетт (Виллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде (Торро, 86), Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 76).

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.

Предупреждения: Абраам (74), Фалетт (78), Ребич (83), Жонас (90).

Кроме "Айнтрахта" сегодня определились еще три участника 1/2 финала Лиги Европы. "Валенсия" после выездной победы над "Вильярреалом" (3:1) подтвердила свое превосходство и дома. "Летучие мыши" по разу в каждом из таймов поразили ворота соперника и в юбилейный год для своей команды вышли в полуфинал еврокубка. Смотреть голы матча "Валенсия" – "Вильярреал" – 2:0.

"Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.

"Арсенал" во второй раз обыграл "Наполи" (1:0) и сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Валенсией". Канониры не позволили итальянцам ни разу забить в двух матчах.

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