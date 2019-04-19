"Айнтрахт" берет реванш у "Бенфики" и выходит в полуфинал Лиги Европы: обзор матча
Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы во Франкфурте
Франкфуртский "Айнтрахт" стал единственными клубом, кто сумел отыграться после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Неделю назад немцы в Португалии проиграли со счетом 4:2, а дома они взяли реванш – 2:0, и по сумме двух матчей вышли в полуфинал за счет гола, забитого на выезде.
"Айнтрахт" – "Бенфика" – 2:0
Голы: Костич (36), Роде (67)
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Фалетт (Виллемс, 90), да Кошта, Костич, Роде (Торро, 86), Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 76).
"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Жонас, 79), Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.
Предупреждения: Абраам (74), Фалетт (78), Ребич (83), Жонас (90).
Кроме "Айнтрахта" сегодня определились еще три участника 1/2 финала Лиги Европы. "Валенсия" после выездной победы над "Вильярреалом" (3:1) подтвердила свое превосходство и дома. "Летучие мыши" по разу в каждом из таймов поразили ворота соперника и в юбилейный год для своей команды вышли в полуфинал еврокубка. Смотреть голы матча "Валенсия" – "Вильярреал" – 2:0.
"Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.
"Арсенал" во второй раз обыграл "Наполи" (1:0) и сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Валенсией". Канониры не позволили итальянцам ни разу забить в двух матчах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Айнтрахт" берет реванш у "Бенфики" и выходит в полуфинал Лиги Европы: обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Арсенал" выиграл у "Наполи" скрытый финал Лиги Европы: обзор матча
Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Неаполе
"Валенсия" стала первым полуфиналистом Лиги Европы: обзор матча с "Вильярреалом"
Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Валенсии
Мультимедийный онлайн ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы: кто выйдет в полуфинал турнира
Текстовая трансляция главных событий ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы
Лига Европы: расписание, трансляции и прогноз на ответные матчи 1/4 финала
Эксперты прогнозируют выход в полуфинал таких команд: "Челси", "Бенфика", "Арсенал", "Валенсия"