Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Айнтрахт" – "Боруссия" М: где смотреть матч Бундеслиги

16 мая, 19:25

Алексей Андрейцев

Расписание трансляций вечернего матча чемпионата Германии на ТВ и в интернете

Сегодня проходят матчи 26 тура чемпионата Германии – первого после возобновления сезона, который более чем два месяца был на паузе из-за пандемии коронавируса. Поединки пока без зрителей на трибунах и с рядом нововведений (пять замен, запрет на рукопожатия и т.д.), но для болельщиков футбола – возможность посмотреть прямую трансляцию.

Вечером в субботу в Бундеслиге пройдет матч "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах, начало – в 19:30 по Киеву. Эксперты считают гостей небольшими фаворитами встречи: коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.40, а котировка на победу "Айнтрахта" – 3.00, на ничью – 3.65.

Расписание трансляций матча "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах:

  • канал "Футбол 1" в прямом эфире;
  • сайт oll.tv в прямом эфире;
  • канал "Футбол 2" 17 мая в 07:30, повтор.

Реклама

Напомним, что менхенгладбахская "Боруссия" – один из претендентов на титул в Германии, на данный момент отставание от "Баварии" – шесть очков. "Айнтрахт" идет 12-м и, скорее всего, уже не сможет зацепиться за зону еврокубков.

Также в субботу проходил суперматч "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". В нем был забит первый гол после возобновления чемпионата Германии, а игроки праздновали взятие ворот "бесконтактно".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Боруссия" Менхенгладбах, который состоялся в конце прошлого года:

Реклама

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии где смотреть Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...