"Айнтрахт" – "Боруссия" М: где смотреть матч Бундеслиги

Расписание трансляций вечернего матча чемпионата Германии на ТВ и в интернете

Сегодня проходят матчи 26 тура чемпионата Германии – первого после возобновления сезона, который более чем два месяца был на паузе из-за пандемии коронавируса. Поединки пока без зрителей на трибунах и с рядом нововведений (пять замен, запрет на рукопожатия и т.д.), но для болельщиков футбола – возможность посмотреть прямую трансляцию.

Вечером в субботу в Бундеслиге пройдет матч "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах, начало – в 19:30 по Киеву. Эксперты считают гостей небольшими фаворитами встречи: коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.40, а котировка на победу "Айнтрахта" – 3.00, на ничью – 3.65.

Расписание трансляций матча "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах:

канал "Футбол 1" в прямом эфире;

сайт oll.tv в прямом эфире;

канал "Футбол 2" 17 мая в 07:30, повтор.

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Напомним, что менхенгладбахская "Боруссия" – один из претендентов на титул в Германии, на данный момент отставание от "Баварии" – шесть очков. "Айнтрахт" идет 12-м и, скорее всего, уже не сможет зацепиться за зону еврокубков.

Также в субботу проходил суперматч "Боруссия" Дортмунд – "Шальке". В нем был забит первый гол после возобновления чемпионата Германии, а игроки праздновали взятие ворот "бесконтактно".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Боруссия" Менхенгладбах, который состоялся в конце прошлого года:

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