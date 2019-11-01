"Айнтрахт" примет "Баварию" и другие матчи 10-го тура Бундеслиги

В чемпионате Германии пройдут поединки внутреннего чемпионата. Матч между "Хоффенхаймом" и "Падерборном" откроет 10-й тур. В субботу "Бавария" в гостях сыграет с "Айнтрахтом", менхенгладбахская "Боруссия" будет играть с "Байером", дортмундская "Боруссия" примет "Вольфсбург", а "РБ Лейпциг" – "Майнц".
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1 ноября, пятница
"Хоффенхайм" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"
2 ноября, суббота
"Айнтрахт Ф" – "Бавария"
"Байер" – "Боруссия М"
РБ "Лейпциг" – "Майнц"
"Боруссия" Д – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 2"
"Вердер" – "Фрайбург"
"Унион Берлин" – "Герта"
3 ноября, воскресенье
"Фортуна" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"
"Аугсбург" – "Шальке"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|9
|6
|1
|2
|19-9
|19
|2
|БАВАРИЯ
|9
|5
|3
|1
|24-11
|18
|3
|ФРАЙБУРГ
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|4
|ВОЛЬФСБУРГ
|9
|4
|5
|0
|11-5
|17
|5
|БОРУССИЯ Д
|9
|4
|4
|1
|20-11
|16
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|9
|4
|3
|2
|17-10
|15
|7
|ШАЛЬКЕ
|9
|4
|3
|2
|14-9
|15
|8
|БАЙЕР
|9
|4
|3
|2
|14-13
|15
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|10
|ХОФФЕНХАЙМ
|9
|4
|2
|3
|11-13
|14
|11
|ГЕРТА
|9
|3
|2
|4
|15-16
|11
|12
|ВЕРДЕР
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|13
|МАЙНЦ
|9
|3
|0
|6
|10-19
|9
|14
|ФОРТУНА Д
|9
|2
|1
|6
|10-16
|7
|15
|УНИОН БЕРЛИН
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|16
|КЕЛЬН
|9
|2
|1
|6
|9-19
|7
|17
|АУГСБУРГ
|9
|1
|4
|4
|10-21
|7
|18
|ПАДЕРБОРН
|9
|1
|1
|7
|11-22
|4
Мы также сообщали, что мюнхенская "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".
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