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"Айнтрахт" примет "Баварию" и другие матчи 10-го тура Бундеслиги

1 ноября, 17:46

Все о матчах 10-го тура Бундеслиги

"Бавария" после поражения от "Хоффенхайма"

"Бавария" после поражения от "Хоффенхайма" / Фото: Reuters

В чемпионате Германии пройдут поединки внутреннего чемпионата. Матч между "Хоффенхаймом" и "Падерборном" откроет 10-й тур. В субботу "Бавария" в гостях сыграет с "Айнтрахтом", менхенгладбахская "Боруссия" будет играть с "Байером", дортмундская "Боруссия" примет "Вольфсбург", а "РБ Лейпциг" – "Майнц".

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1 ноября, пятница

"Хоффенхайм" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"

2 ноября, суббота

"Айнтрахт Ф" – "Бавария"

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"Байер" – "Боруссия М"

РБ "Лейпциг" – "Майнц"

"Боруссия" Д – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 2"

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"Вердер" – "Фрайбург"

"Унион Берлин" – "Герта"

3 ноября, воскресенье

"Фортуна" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"

"Аугсбург" – "Шальке"

МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М961219-919
2БАВАРИЯ953124-1118
3ФРАЙБУРГ952217-1017
4ВОЛЬФСБУРГ945011-517
5БОРУССИЯ Д944120-1116
6ЛЕЙПЦИГ943217-1015
7ШАЛЬКЕ943214-915
8БАЙЕР943214-1315
9АЙНТРАХТ Ф942316-1414
10ХОФФЕНХАЙМ942311-1314
11ГЕРТА932415-1611
12ВЕРДЕР924315-1910
13МАЙНЦ930610-199
14ФОРТУНА Д921610-167
15УНИОН БЕРЛИН92169-157
16КЕЛЬН92169-197
17АУГСБУРГ914410-217
18ПАДЕРБОРН911711-224

Мы также сообщали, что мюнхенская "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".

Смотрите также, как Роберт Левандовский забивал в Лиге чемпионов английскому "Тоттенхэму"

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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