"Айнтрахт" примет "Баварию" и другие матчи 10-го тура Бундеслиги

Все о матчах 10-го тура Бундеслиги

"Бавария" после поражения от "Хоффенхайма" / Фото: Reuters

В чемпионате Германии пройдут поединки внутреннего чемпионата. Матч между "Хоффенхаймом" и "Падерборном" откроет 10-й тур. В субботу "Бавария" в гостях сыграет с "Айнтрахтом", менхенгладбахская "Боруссия" будет играть с "Байером", дортмундская "Боруссия" примет "Вольфсбург", а "РБ Лейпциг" – "Майнц".

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1 ноября, пятница

"Хоффенхайм" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"

2 ноября, суббота

"Айнтрахт Ф" – "Бавария"

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"Байер" – "Боруссия М"

РБ "Лейпциг" – "Майнц"

"Боруссия" Д – "Вольфсбург" ТВ: "Футбол 2"

"Вердер" – "Фрайбург"

"Унион Берлин" – "Герта"

3 ноября, воскресенье

"Фортуна" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"

"Аугсбург" – "Шальке"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 9 6 1 2 19-9 19 2 БАВАРИЯ 9 5 3 1 24-11 18 3 ФРАЙБУРГ 9 5 2 2 17-10 17 4 ВОЛЬФСБУРГ 9 4 5 0 11-5 17 5 БОРУССИЯ Д 9 4 4 1 20-11 16 6 ЛЕЙПЦИГ 9 4 3 2 17-10 15 7 ШАЛЬКЕ 9 4 3 2 14-9 15 8 БАЙЕР 9 4 3 2 14-13 15 9 АЙНТРАХТ Ф 9 4 2 3 16-14 14 10 ХОФФЕНХАЙМ 9 4 2 3 11-13 14 11 ГЕРТА 9 3 2 4 15-16 11 12 ВЕРДЕР 9 2 4 3 15-19 10 13 МАЙНЦ 9 3 0 6 10-19 9 14 ФОРТУНА Д 9 2 1 6 10-16 7 15 УНИОН БЕРЛИН 9 2 1 6 9-15 7 16 КЕЛЬН 9 2 1 6 9-19 7 17 АУГСБУРГ 9 1 4 4 10-21 7 18 ПАДЕРБОРН 9 1 1 7 11-22 4

Мы также сообщали, что мюнхенская "Бавария" готова приютить изгоя из "Барселоны".

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