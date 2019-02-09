"Айнтрахт" продал полузащитника перед матчем с "Шахтером"

Мексиканец Марко Фабиан продолжит карьеру в американском чемпионате

Марко Фабиан перебирается за океан. Фото: Twitter

"Айнтрахт" продал полузащитника перед матчем с "Шахтером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ed1/b36/5c5ed1b36f3ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ed1/b36/5c5ed1b36f3ab.jpg 2019-02-09T15:12:27+02:00 Футбол Мексиканец Марко Фабиан продолжит карьеру в американском чемпионате

Полузащитник Марко Фабиан перешел из "Айнтрахта" в клуб МЛС "Филадельфия Юнион", об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Мексиканский футболист перебрался из "Чиваса" в "Айнтрахт" в 2016 года за 3,7 миллиона евро. За это время он успел провести в составе "орлов" 42 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

В нынешнем сезоне 29-летний Марко Фабиан провел один матч в Бундеслиге, а также две игры в рамках Кубка Германии, при этом результативными действиями не отмечался.

Напомним, матч плей-офф 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 14 февраля. Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Кстати, в межсезонье и "Шахтер" не обошелся без потерь. Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских.

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Источник: Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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