Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Айнтрахт" продал полузащитника перед матчем с "Шахтером"

Сегодня, 15:12

Мексиканец Марко Фабиан продолжит карьеру в американском чемпионате

Марко Фабиан перебирается за океан
Марко Фабиан перебирается за океан. Фото: Twitter
"Айнтрахт" продал полузащитника перед матчем с "Шахтером" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ed1/b36/5c5ed1b36f3ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ed1/b36/5c5ed1b36f3ab.jpg Футбол Мексиканец Марко Фабиан продолжит карьеру в американском чемпионате

Полузащитник Марко Фабиан перешел из "Айнтрахта" в клуб МЛС "Филадельфия Юнион", об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Мексиканский футболист перебрался из "Чиваса" в "Айнтрахт" в 2016 года за 3,7 миллиона евро. За это время он успел провести в составе "орлов" 42 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов. 

В нынешнем сезоне 29-летний Марко Фабиан провел один матч в Бундеслиге, а также две игры в рамках Кубка Германии, при этом результативными действиями не отмечался.

Напомним, матч плей-офф 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 14 февраля. Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Кстати, в межсезонье и "Шахтер" не обошелся без потерь. Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, футболист, полузащитники, Айнтрахт

Вы сейчас просматриваете новость " "Айнтрахт" продал полузащитника перед матчем с "Шахтером"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:22

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Ричард Комми не сможет выйти на бой против Василия Ломаченко в апреле

Сегодня, 10:56

Чемпион IBF получил травму в титульном бою и не сможет тренироваться два месяца

Спринтерские гонки этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе перенесены

Сегодня, 09:28

Из-за сильных морозов соревнования пройдут в воскресенье, 10 февраля

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

7 февраля, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

6 февраля, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка