"АЗ Алкмаар" – "Мариуполь": анонс и прогноз матча Лиги Европы

Перед зарубой. Быков, как главный "дровосек" в защите азовцев, обзавелся деревянным топориком. Фото fcmariupol.com

Сегодня "Мариуполь" и "АЗ Алкмаар" сыграют за выход в последний раунд квалификации Лиги Европы. Более весомые шансы на это у голландского клуба, который ответную игру после выездной ничьей (0:0) проводит на своем поле (21:30, ТВ – "Футбол 1"). Следить за главными событиями матча можно на нашем сайте: "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь" онлайн с видео-повторами и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Обзор первого матча "АЗ" – "Мариуполь":

Поединок пройдет не в Алкмааре, где обвалилась часть крыши стадиона, а в Гааге. Подопечные Александра Бабича, прилетевшие в Страну тюльпанов еще во вторник, готовились к матчу на тренировочной базе АЗ в Вийдевормере. На первом занятии Рустам Худжамов немало повеселил партнеров, подарив центрбеку Алексею Быкову, славящемуся жесткой игрой, деревянный топорик, купленный во Львове, – как главному "дровосеку" команды.

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Тренировались азовцы мячами, посвященными Рембрандту, – такими в этом сезоне играют все клубы элитного голландского дивизиона. 2019-й в Нидерландах объявлен Годом Рембрандта, и на мячах нанесен портрет великого художника и некоторые из его работ. Возможно, вдохновившись, азовцы смогут сегодня "нарисовать" свой шедевр на поле в Гааге. И лучше что-то вроде помпезного "Ночного дозора", а не скорбного "Возвращения блудного сына".

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"По первой игре мы видели, что замены хорошо усилили игру "Мариуполя", – говорит экс-голкипер "Зари" и "Мариуполя" Игорь Шуховцев. – Не исключаю, что Бабич может выпустить Танковского и Кирюханцева с первых минут, и это добавит креатива впереди. Плюс уже сыграет Яворский, а значит сзади будет поспокойнее. Ну и, конечно, очень надеюсь, что Худжамов проведет поединок с такой же солидностью и на таком же кураже, как и в Одессе. У "Мариуполя" тогда прошло несколько контратак, и это обнадеживает. Ситуация заставляет голландцев атаковать, а значит у быстрых игроков "Мариуполя" – Кирюханцева, Вакулы, Топалова будет возможность убежать в контру, и "всунуть". А потом сидеть себе в обороночке. Что еще обнадеживает: в первой игре, когда "Мариуполь" начинал накрывать соперника на чужой половине, АЗ начинал бить по аутам, выносить мяч наобум. То есть из-под прессинга голландцы не особо умеют выходить. Думаю, Бабич обратит на это внимание, что соперника можно где-то поднапрячь".

"АЗ Алкмаар" – "Мариуполь": прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Алкмаара" составляет всего 1.20, тогда как ставку на победу украинского клуба можно сделать с коэффициентом 14.50, а на ничью – 6.90. Котировки на выход в следующий раунд отбора Лиги Европы: 1.14 "АЗ" и 5.80 "Мариуполь". Таким образом, букмекеры оценивают вероятность выхода "Мариуполя" в раунд плей-офф Лиги Европы в 16 процентов.

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